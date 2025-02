TP HCM: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu xây lắp hơn 13 tỷ tại Cần Giờ

Liên danh bảo trì, sửa chữa các công trình thủy lợi trúng thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án Bảo trì, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện với tổng mức đầu tư hơn 54,2 tỷ đồng được UBND huyện Cần Giờ phê duyệt theo Quyết định 501/QĐ-UBND ngày 12/04/2024, về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình: Bảo trì, sửa chữa các công trình thủy lợi trên đại bàn huyện.

Dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP HCM, với mục tiêu ngăn không để phát triển mô hình sạt lở, hư hỏng tiếp theo, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân trong khu vực, đảm bảo an toàn lưu thông đường thủy, bảo vệ hành lang đường thủy.

Trước đó ngày 19/11/2024, UBND huyện Cần Giờ đã phê duyệt Quyết định 1311/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án Bảo trì, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

KHLCNT gồm 13 gói thầu liên kết, trong đó gói thầu xây lắp 2 có giá dự toán hơn 14,98 tỷ đồng được giao cho Công ty CP Tư vấn – Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Địa Cầu mời thầu, Văn phòng HĐND và UBND huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Ngày 1/1/2025, Văn phòng HĐND và UBND huyện Cần Giờ phê duyệt E-HSMT gói thầu xây lắp 2 thuộc KHLCNT Bảo trì, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện theo Quyết định E2500000262_2501011607.

Gói thầu được Công ty CP Tư vấn – Đầu tư xây dựng và Chuyển giao công nghệ Địa Cầu đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày; hoàn thành mở thầu ngày 10/1/2025.

Nguồn: MSC

Ngày 19/2/2025, Văn phòng HĐND và UBND huyện Cần Giờ đã phê duyệt Quyết định KQ2500000262_2502191523 liên danh Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ (Công ty DVCI Cần Giờ) - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thi công xây dựng Cầu đường Hồng An (Công ty Cầu đường Hồng An) trúng thầu với giá hơn 13,78 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng – Giao thông Tùng Đạt bị loại với lý do không đạt về yêu cầu kỹ thuật.

Năng lực các nhà thầu

Công ty Cầu đường Hồng An có địa chỉ tại Phường 11, Quận 11, TP HCM, được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 29/07/2016.

Theo tìm hiểu của PV, công ty đã tham gia 135 gói thầu, trúng 107 gói, 8 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 5.935,8 tỷ đồng (hơn 1,1 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Công ty trúng với vai trò độc lập ghi nhận hơn 1.347,28 tỷ đồng (hơn 1,1 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh ghi nhận hơn 4,588 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Ngày 1/1/2025, Văn phòng HĐND và UBND huyện Cần Giờ đã phê duyệt liên danh Công ty CP HNS – Công ty Cầu đường Hồng An trúng gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn kết nối từ đường liên xã An Thới Đông - Lý Nhơn đến đường Lý Nhơn với giá trúng thầu hơn 15,73 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày;

Gói thầu xây lắp thuộc KHLCNT Duy tu, sửa chữa lối đi dạo quanh hồ cảnh quan trong Công viên Văn hóa Láng Le, ngày 24/1/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) khu vực huyện Bình Chánh đã phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thi công xây dựng Cầu đường Hồng An trúng thầu với giá hơn 11,28 tỷ đồng (nhà thầu duy nhất tham gia và trúng).

Trước đó ngày 21/1/2025, tại KHLCNT thực hiện quản lý, bảo trì luồng (tuyến) đường thủy nội địa quốc gia khu vực Miền Nam - năm 2025, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã phê duyệt Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 – Công ty Cầu đường Hồng An trúng gói thầu BTTXMN-01: Quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa quốc gia khu vực MN 01 năm 2025 với giá hơn 42,41 tỷ đồng;

Tại dự án Sửa chữa, cải tạo vỉa hè các tuyến đường Lê Đại Hành - Nguyễn Thị Nhỏ - Lữ Gia, Quận 11, Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận 11 đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thi công xây dựng Cầu đường Hồng An trúng thầu với giá hơn 12,66 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày;

Gói thầu XL1: Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo rạch Hóc Môn (từ cầu Bến Nọc đến sông Rạch Tra) của Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Hóc Môn với giá trúng thầu hơn 103,8 tỷ đồng thực hiện trong 300 ngày…

Công ty DVCI Cần Giờ (địa chỉ tại Khu phố Miễu Nhì, Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM) được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 01/07/2014.

Theo thống kê chưa đầy đủ của PV, công ty đã tham gia 114 gói thầu, trong đó trúng 93 gói, 2 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) ghi nhận hơn 1.153,1 tỷ đồng (hơn 7 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty trúng với vai trò độc lập ghi nhận hơn 614,84 tỷ đồng (trên 7 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 538,322 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Công ty thường trúng thầu tại Phòng Quản lý Đô thị huyện Cần Giờ, Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ…

Trong đó, gói thầu xây lắp thuộc KHLCNT Công trình: Dịch vụ sự nghiệp công năm 2024, Hạng mục: Duy tu, sửa chữa lề đường Lương Văn Nho và đường Lê Hùng Yên (khu vực Đền thờ anh hùng, liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ), ngày 17/02/2025, Phòng Quản lý Đô thị huyện Cần Giờ đã phê duyệt cho Công ty DVCI Cần Giờ trúng thầu với giá hơn 5,37 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày. Đối thủ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Gia Hưng bị loại với lý do E-HSDT không đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

Trước đó ngày 18/12/2024, Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ đã chỉ định thầu Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ trúng gói thầu thuộc KHLCNT Công trình: Sửa chữa trị neo đậu phương tiện thủy phục vụ tiếp nhận nước sạch họng Tắc Xuất thị trấn Cần Thạnh với giá 90 triệu đồng;

Gói thầu Quản lý, bảo trì các công trình cầu, đường thuộc địa bàn huyện Cần Giờ – từ năm 2025 đến năm 2027 thuộc KHLCNT Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (các công trình cầu, đường thuộc địa bàn huyện Cần Giờ) – từ năm 2025 đến năm 2027 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ; liên danh thầu Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ - Công ty CP Công trình Cầu phà TP HCM trúng thầu với giá hơn 137,99 tỷ đồng.

Gói thầu Xây lắp: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công thuộc KHLCNT Sửa chữa đường Rừng Sác (từ Km19+500 đến Km21+200), bên trái tuyến hướng Thành phố đi Cần Giờ của Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ với giá trúng thầu hơn 11,39 tỷ đồng thực hiện trong 105 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng – Giao thông Tùng Đạt bị loại với lý do không đáp ứng về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến Gia Hưng bị loại với lý do không đáp ứng về chữ ký hợp lệ trong thư bảo lãnh dự thầu…