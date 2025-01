TP HCM: Dịch vụ công ích quận 5 trúng gói thầu hơn 17 tỷ

Theo đó, ngày 15/1/2025, Ban quản lý Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Trung tâm TM DV An Đông và Chợ 96 Hùng Vương, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Trung tâm TM DV An Đông và Chợ thực phẩm 96 Hùng Vương.

Quyết định số KQ2400589788_2501151336 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn MSC.

Kết quả, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5 một mình tham dự và trúng gói thầu trên với giá 17,550 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu 36 tháng; loại hợp đồng trọn gói.

Trước đó, ngày 26/11/2024, BQL Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông ban hành Quyết định số 32/QĐ-AĐ về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Trung tâm TM DV An Đông và Chợ thực phẩm 96 Hùng Vương.

Tiếp đó, ngày 19/12/2024, đơn vị này có Quyết định số 40/QĐ-AĐ về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu cung cấp Dịch vụ vệ sinh tại Trung tâm TM DV An Đông và Chợ thực phẩm 96 Hùng Vương thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Trung tâm Thương mại Dịch vụ An Đông và Chợ thực phẩm 96 Hùng Vương.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng; đóng mở thầu ngày 6/01/2025; với 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu; giá gói thầu 18,103 tỷ đồng.

Năng lực nhà thầu

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5 có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường 3, quận 5, TP HCM; doanh nghiệp được thành lập ngày 8/10/2010; do ông Đinh Trí Dũng là người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp tham gia đấu thầu tháng 1/2017, đến 16/1/2025, đã tham gia 94 gói thầu, trong đó trúng 92 gói, trượt 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng khoảng 461,277 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập (với khoảng 13,279 tỷ là các gói chỉ định thầu).

Trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5. Ảnh N.T.

Theo tìm hiểu của PV, trong năm 2024, nhà thầu chỉ tham dự và trúng 2 gói thầu, với tổng giá trị trên 338 triệu đồng.

Gần nhất (2/1/2025), doanh nghiệp tham dự nhưng trượt Gói thầu thi công xây dựng, cải tạo tượng rồng - cá chép và đảm bảo an toàn giao thông, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo công viên Thăng Long, thuộc dự án/dự toán mua sắm Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Cải tạo công viên Thăng Long. Dự án do BQLDA đầu tư xây dựng khu vực quận 5 làm chủ đầu tư.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu trên, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5 trượt thầu không đáp ứng yêu cầu kết quả đánh giá về kỹ thuật. Cụ thể, tại Mục 1.3: Nhà thầu có đề xuất giải pháp kỹ thuật biện pháp thi công các công tác: chuẩn bị khởi công; công tác thi công và các công tác hoàn thiện khác. Tuy nhiên, không có bản vẽ biện pháp thi công theo yêu cầu E.HSMT.

Đơn vị trúng gói thầu trên là liên danh Công ty TNHH xây dựng An Phú Long - Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng công trình Việt Anh; với giá trúng thầu 8,948 tỷ đồng (theo Quyết định số KQ2400590903_2501131058 ngày 13/1/2025).