TP. HCM: Công ty An Phước dự 8 gói thầu tại Bình Chánh

Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước (địa chỉ tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân phú, TP. HCM) thành lập năm 2016 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; ông Nguyễn Hải Âu là người đại diện pháp luật.



Theo tìm hiểu của PV, công ty đã tham gia 27 gói thầu, trong đó trúng 16 gói, trượt 2 gói, 9 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 20,2 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, có hơn 377 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Chỉ trong tháng 5/2024, công ty trúng 2 gói thầu, tại huyện Bình Chánh:

Nguồn: MSC

Ngày 24/5/2024, trúng gói thầu sửa chữa điểm phụ, Trường Mầm non Baby, xã Tân Kiên, của UBND xã Tân Kiên, có giá trúng thầu 5.068.088.154 đồng, thực hiện trong 180 ngày. Tại gói thầu, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Đào Anh bị loại, do E-HSDT không đạt E-HSMT.

Sửa chữa nhỏ các trường công lập (bổ sung), trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2023, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh, có giá trúng thầu 1.884.280.719 đồng, thực hiện trong 90 ngày. Tại gói thầu, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng PHD và Công ty TNHH Xây dựng Nghi Linh bị loại.

Trước đó, tại gói thầu duy tu, sửa chữa đường hẻm, Tổ 50, Ấp 1A (Miếu Ngũ Hành), xã Bình Hưng, của UBND xã Bình Hưng; duy nhất Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước tham gia và trúng với giá 757.466.945 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Cải tạo, nâng cấp sảnh nhà làm việc và giảng đường thành phòng làm việc - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III; được Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III chỉ định thầu với giá 91.840.871 đồng (giá gói thầu 91.841.000 đồng), thực hiện trong 20 ngày;

Sửa chữa cầu nội đồng, Tổ 12, Ấp 2, xã Tân Kiên, của UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh; duy nhất Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước tham gia và trúng với giá 839.425.751 đồng, thực hiện trong 60 ngày;

Sửa chữa nâng cấp dãy 15 phòng học lý thuyết - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, có giá trúng thầu 1.341.976.924 đồng, thực hiện trong 40 ngày;

Chống ngập nền sân, sửa chữa, trang trí mặt ngoài phía trước - Trung tâm Văn hóa – Thể dục - Thể thao huyện Bình Chánh, của Trung tâm Văn hóa – Thể dục - Thể thao huyện Bình Chánh, có giá trúng thầu 1.657.845.342 đồng, thực hiện trong 3 tháng…

Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước đang tham gia dự thầu 6 gói thầu, tại UBND xã Phạm Văn Hai, do Công ty TNHH Xây dựng công trình DTT, Công ty CP Thiết kế xây dựng Thương mại Hoàng Giang, Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu E-Bidding mời thầu:

Gói thầu xây lắp, thuộc kênh lô B, từ Trường Tiểu học An Hạ đến kênh 4, Ấp 6; Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước dự thầu với giá 1.773.134.779 đồng;

Tại Dự án Đường lô B, kênh 2 - kênh 2,5, Ấp 4, Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước dự thầu với giá 6.340.566.642 đồng;

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 24/5. Nguồn: MSC

Đầu tư hệ thống cống thoát nước và cải tạo mặt đường lô b, Ấp 2, xã Phạm Văn Hai; liên danh Công ty TNHH Xây dựng Huỳnh Bảo - Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước dự thầu với giá 5.883.635.904 đồng;

Tại Dự án Kênh Nước Mắm, Ấp 5, xã Phạm Văn Hai, Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước dự thầu với giá 2.279.987.509 đồng;

Kênh cặp đường kênh 10, Ấp 7; liên danh Công ty TNHH Xây dựng Huỳnh Bảo - Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước dự thầu với giá 3.449.739.277 đồng;

Kênh lô B, C, D từ kênh 2,5 - kênh 3, Ấp 6, liên danh Công ty TNHH Xây dựng Huỳnh Bảo - Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước dự thầu với giá 3.440.203.658 đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn dự thầu:

Dự án Văn phòng ấp kết hợp tụ điểm văn hóa Ấp 3, xã Tân Nhựt, của UBND xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hiệp Hòa mời thầu; Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước dự thầu với giá 1.088.251.115 đồng;

Tại dự toán mua sắm Nhà bia Liệt sĩ Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh), gói thầu xây lắp do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng H.M mời thầu, Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước dự thầu với giá 630.143.020 đồng;

Tại gói thầu, thuộc Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Sóc Nâu, của Trường Mần non Sóc Nâu (quận Gò Vấp); Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại An Phước dự thầu với giá 1.085.357.717 đồng…