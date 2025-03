TP HCM: 14 nhà thầu trúng thầu vật tư y tế Bệnh viện Mắt

Gói thầu có giá dự toán 65,419 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo hiểm y tế và nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Một phần Quyết định số KQ2400571395_2502272010, ngày 28/02/2025, do Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM Lê Anh Tuấn ký.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Quyết định số KQ2400571395_2502272010, ngày 28/02/2025, do Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM Lê Anh Tuấn ký), 14 nhà thầu đã trúng thầu với các phần/lô hàng hóa khác nhau. Điển hình như:

Công ty TNHH DKSH Việt Nam trúng nhiều lô hàng với tổng giá trị 10,13 tỷ đồng, bao gồm: Bình chứa gas C3F8, bình chứa gas SF6, dây dẫn laser 23G và 25G tương thích máy Constellation; kéo cong 23G và 25G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc; kẹp bóc màng ngăn trong 23G và 25G; kẹp gắp có đầu nhám 25G; kim hút đầu mềm 25G; nước muối cân bằng. Các sản phẩm trên do hãng Alcon sản xuất.

Liên danh Kim Hưng (Công ty TNHH Kim Hưng - Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Phúc Khang) trúng các lô hàng gồm: Đầu và ống nối bơm Silicone lỏng tương thích máy Stellaris trị giá 73,5 triệu đồng; ống cố định Jone Stoploss các cỡ trị giá 1,008 tỷ đồng; dây Silicon nối lệ quản trị giá 6,394 tỷ đồng. Các sản phẩm trên do hãng FCI sản xuất.

Công ty Cổ phần Thiên Trường trúng gói Van điều trị Glaucoma (do hãng New World Medical, Inc sản xuất) trị giá 5,5 tỷ đồng; dung dịch Riboflavin 0.1% (Medio-Haus Medizinprodukte GmbH - Hãng cung cấp: Avedro, Inc - Hoa Kỳ/ EYE-LENS PTE LTD - Singapore) trị giá 597,6 triệu đồng.

Công ty TNHH Minh Tuệ trúng thầu bộ cassette dùng trong cắt dịch kính và phaco (do hãng Bausch +Lomb sản xuất) trị giá 1,708 tỷ đồng; kim lasik (do hãng Hurricane Medical sản xuất) trị giá 1,19 tỷ đồng; dây nối đầu nối lưỡng cực tương thích máy Stellaris (do hãng Bausch +Lomb sản xuất) trị giá 64,625 triệu đồng.

Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật An Pha, trúng băng phim dính y tế trong suốt (do hãng 3M Company sản xuất) với giá trị 1,174 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bảo Khanh trúng gói Silicone lỏng chứa Polymethylsiloxane 10ml và ≥ 1000 cst (do hãng Rumex International Ltd sản xuất) trị giá 1,436 tỷ đồng; Silicone lỏng chứa Polymethylsiloxane 10ml và ≥ 5000 cst (do hãng Arcadophta Sarl sản xuất) trị giá 995,4 triệu đồng.

Công ty TNHH Legatek trúng dây dẫn quang dùng trong phẫu thuật Glaucoma (do hãng Nova Eye, Inc sản xuất) trị giá 630 triệu đồng; que nhuộm Fluorescein Sodium (do hãng Madhu Instruments Pvt. Ltd sản xuất) trị giá 30,87 triệu đồng; Schirmer test (do hãng Madhu Instruments Pvt. Ltd sản xuất) trị giá 4,2 triệu đồng; que thấm mổ lasik (do hãng Network Medical Products Ltd sản xuất) trị giá 540,96 triệu đồng, và dung dịch nhuộm màng dùng trong nhãn khoa (do hãng AL.CHI.MI.A. S.r.l. sản xuất) trị giá 682,5 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Phương Quang trúng kim hậu cầu 26G x 1.1/2, kim tiêm 18G x 1/2, và kim tiêm 26G x 1/2 với tổng giá trị 49,36 triệu đồng. Các sản phẩm trên do hãng Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd Sản xuất).

Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Việt Can trúng bộ tạo áp lực hút nhãn cầu dùng cho phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng máy laser Femtosecond (do hãng SIE AG, Surgical Instrument Engineering sản xuất) trị giá 1,192 tỷ đồng…

Được biết trước đó, ngày 7/11/2024, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM đã ký quyết định số 1413/QĐ-BVM, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2024 - Đợt 2 với 42 danh mục hàng hóa, tổng giá trị 65,419 tỷ đồng.

Sáng ngày 31/12/2024, gói thầu Mua sắm – Vật tư tiêu hao năm 2024 Đợt 2 hoàn thành mở thầu. Theo biên bản mở thầu, gói thầu thu hút 21 nhà thầu tham gia dự thầu.