Tiền Giang: Cty Tân Hoàn Thiện vì sao trúng thầu lớn, trượt thầu nhỏ?

Trường THCS Phan Văn Ba

Trúng gói thầu xây trường An Hữu hơn 52 tỷ đồng…

UBND huyện Cái Bè vừa ban hành hai quyết định liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu cho hai dự án xây dựng trường học trên địa bàn. Điều đáng chú ý là cùng một tổ chuyên gia chấm thầu, nhưng kết quả đánh giá năng lực của một nhà thầu lại có sự khác biệt rõ rệt chỉ trong vòng vài ngày.

Cụ thể, tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ban hành ngày 8/4/2025 của UBND huyện Cái Bè, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Hoàn Thiện được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trường Tiểu học An Hữu, với giá trúng thầu 52,665 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 54,570 tỷ đồng), thực hiện theo hợp đồng trọn gói trong 300 ngày.

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Hoàn Thiện được phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trường Tiểu học An Hữu, với giá trúng thầu 52,665 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Theo báo cáo đánh giá E-HSMT của gói thầu nêu trên, tại phần nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Hoàn Thiện cho thấy công ty “đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm”, cụ thể:

Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Không có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu; nghĩa vụ thuế: Đã thực hiện nghĩa vụ thuế.

Năng lực tài chính: Giá trị tài sản ròng hơn 25,55 tỷ đồng; doanh thu bình quân hàng năm hơn 239,74 tỷ đồng; yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Cam kết tín dụng số 55/BIDV.TG-KHDN1 ngày 17/2/2025 của Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư đầu tư và phát triển Việt Nam giá trị hơn 16,37 tỷ đồng có hiệu lực đến ngày 31/12/2025.

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: Hợp đồng số 16/HĐXD ngày 23/05/2022 Hợp đồng thi công xây dựng công trình gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình Trường tiểu học Tân Hòa giữa Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông và Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Tân Hoàn Thiện- Giá trị hơn 40,44 tỷ đồng;

Hợp đồng số 16/2022/HĐXD ngày 09/05/2022 Hợp đồng thi công xây dựng công trình gói thầu thi công xây dựng + thiết bị (máy bơm chuyên dụng chữa cháy + điều hòa không khí)+ thữ tĩnh cọc thuộc công trình Trường tiểu học và Trung học cơ sở An Thái Trung giữa Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè và nhà thầu – Giá trị hơn 64,02 tỷ đồng; tại phần đánh giá về nhân sự chủ chốt: Đạt…

Kết luận E-HSMT của tổ chuyên gia do: Trần Đăng Quang (tổ trưởng); Trần Phước Lộc (thành viên); Bùi Thanh Thủy (thành viên) đánh giá: Đạt.

Bị loại ở gói thầu 21 tỷ do thiếu năng lực, kinh nghiệm

Chỉ 3 ngày sau khi được UBND huyện Cái Bè phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Trường Tiểu học An Hữu. Ngày 11/4/2025, cũng chính UBND huyện Cái Bè ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường TH - THCS Phan Văn Ba, xã An Cư. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Hoàn Thiện bị đánh trượt với lý do: "Nhà thầu không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm".

Đơn vị trúng gói thầu này là Liên danh Công ty TNHH MTV Nhã Lam Land - Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Ban với giá 21,363 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 21,643 tỷ đồng), thực hiện theo hợp đồng trọn gói trong 300 ngày.

Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Hoàn Thiện bị trượt gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường TH - THCS Phan Văn Ba, xã An Cư với lý do: "Nhà thầu không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm". Nguồn: MSC

Theo báo cáo đánh giá E-HSMT của gói thầu nêu trên, tại phần nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Tân Hoàn Thiện cho thấy:

Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Không có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu; nghĩa vụ thuế: Đã thực hiện nghĩa vụ thuế.

Năng lực tài chính: Giá trị tài sản ròng hơn 25,55 tỷ đồng; doanh thu bình quân hàng năm hơn 239,74 tỷ đồng; yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Cam kết tín dụng số 56/BIDV.TG-KHDN1 ngày 17/2/2025 của Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Tiền Giang giá trị hơn 6,49 tỷ đồng có hiệu lực đến ngày 31/12/2025.

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: Hợp đồng số 16/HĐXD ngày 23/05/2022 Hợp đồng thi công xây dựng công trình gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình Trường tiểu học Tân Hòa giữa Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông và Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Tân Hoàn Thiện- Giá trị hơn 40,44 tỷ đồng;

Hợp đồng số 40/2022/HĐ-XD ngày 30/08/2022 Hợp đồng thi công xây dựng công trình Gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình Trường mầm non Hướng Dương giữa Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Gò Công và nhà thầu- Giá trị hơn 23,49 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại phần đánh giá về nhân sự chủ chốt (căn cứ công văn số 59/BQLDA&PTQĐ ngày 28/2/2025 về việc làm rõ E-HSMT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm) ông Lê Văn Khoa bị đánh giá không đạt do nhà thầu không đính kèm HĐLD của nhân sự phù hợp và CCCD; bà Nguyễn Thị Kim Tuyết bị đánh giá không đạt do nhà thầu không chứng minh được việc huy động nhân sự cho gói thầu; ông Võ Đăng Khoa bị đánh giá không đạt do nhà thầu không đính kèm HĐLD của nhân sự phù hợp và CCCD và không chứng minh được việc huy động nhân sự cho gói thầu; ông Nguyễn Huỳnh Xuân Huy bị đánh giá không đạt do nhà thầu không đính kèm HĐLD của nhân sự phù hợp và CCCD và không chứng minh được việc huy động nhân sự cho gói thầu.

Kết luận E-HSMT của tổ chuyên gia do: Trần Đăng Quang (tổ trưởng); Trần Phước Lộc (thành viên); Bùi Thanh Thủy (thành viên) đánh giá: Không đạt.