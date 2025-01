Tiềm lực SAM Holding muốn đầu tư khu nghỉ dưỡng 102.000 tỷ

Theo Báo đầu tư, Công ty CP SAM Holding mới có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị để báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất dự án Quần thể khu dân cư, du lịch nghĩ dưỡng, thể thao và vui chơi giải trí cao cấp tại huyện Gio Linh.

Cụ thể, SAM Holding muốn làm dự án Quần thể khu dân cư, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao và vui chơi giải trí cao cấp có quy mô khoảng 1.800 ha, được xây dựng tại các xã Gio Mỹ, Gio Hải, Trung Giang, huyện Gio Linh.

Dự án gồm các phân khu như: Khu trung tâm, khu nghỉ dưỡng hỗn hợp, khu dân cư cao cấp và tổ hợp sân golf với tổng mức đầu tư toàn dự án 102.865 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm mới cho 44.800 lao động. Trong giai đoạn 2025 - 2030, nhà đầu tư đề xuất đầu tư xây dựng sân golf 18 lỗ (diện tích khoảng 90 - 150 ha) và một khu đô thị hỗn hợp (diện tích khoảng 100 ha) trong khu vực nghiên cứu tổng thể, góp phần phát triển ngành dịch vụ thể thao và du lịch tỉnh Quảng Trị.

Phối cảnh tổ hợp đô thị sân bay Quảng Trị. (Ảnh:VietnamFinance).

Tại buổi làm việc, nhà đầu tư đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị sớm chấp thuận chủ trương khảo sát và nghiên cứu dự án.

Theo Tri thức và Trực tuyến, phản hồi đề xuất của doanh nghiệp, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho rằng những ý tưởng của nhà đầu tư phù hợp với các danh mục, các dự án kêu gọi đầu tư cũng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh đồng ý chủ trương để SAM Holdings nghiên cứu dự án. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của dự án, giai đoạn 2025-2030, lãnh đạo địa phương yêu cầu công ty tập trung nghiên cứu 2 hạng mục là sân golf và đô thị hỗn hợp.

SAM Holdings tiền thân là Công ty CP Đầu tư và phát triển SACOM. Lúc đầu, doanh nghiệp phát triển sản xuất và phân phối các loại cáp cho ngành bưu chính viễn thông. Đến nay, SAM Holdings mở rộng sang nhiều lĩnh vực và mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành tại Việt Nam.

Về tình kinh doanh, quý III/2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của SAM Holidings ở mức 8,14 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức lãi 7,58 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của SAM Holidings, lãi ròng quý III/2024 tăng là do tăng doanh thu bán hàng.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, SAM Holidings ghi nhận doanh thu đạt 3.177,21 tỷ đồng, tăng 118,8% và lợi nhuận sau thuế ở mức 82,65 tỷ đồng, tăng 233,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, SAM Holidings đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.423,78 tỷ đồng, tăng 4,04% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 80,39 tỷ đồng, tăng 27,85% so với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, công ty hoàn thành 102,8% so với kế hoạch.

Tính tới ngày 30/9/2024, tổng tài sản của SAM Holidings tăng 2,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 170,3 tỷ đồng, lên 6.762,2 tỷ đồng.

Theo VietnamFinance, SAM Holidings là chủ đầu tư của loạt dự án khu vực phía Nam như: SAMLand River View (quận Bình Thạnh, TP HCM), SAMLand Riverside (quận Bình Thạnh, TP HCM), SAMLand Giai Việt (quận 8, TP HCM), dự án Tân Vạn (Dĩ An, Bình Dương), Khu dân cư Nhơn Trạch (Đồng Nai)... Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng sở hữu khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm diện tích 195 ha tại TPS Đà Lạt.