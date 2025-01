Thêm 586 chuyến bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Theo Vietnamnet, sau khi được Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phân bổ slot, so với tuần trước, các hãng hàng không trong nước đã bổ sung thêm 586 chuyến bay với số lượng ghế cung ứng tăng khoảng 134,8 nghìn. Thời gian tăng cường các chuyến bay bắt đầu từ ngày 17/1 đến ngày 12/2.

Cụ thể, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chặng Hà Nội - TPHCM tăng 90 chuyến, chiều ngược lại tăng 89 chuyến. Chặng TP HCM - Đà Nẵng tăng thêm 24 chuyến, chặng TPHCM - Thanh Hóa tăng thêm 22 chuyến, chặng TP HCM - Huế tăng 23 chuyến, chặng TP HCM - Vinh tăng 24 chuyến, chặng Hải Phòng- TP HCM tăng thêm 43 chuyến… so với tuần trước đó.

Với thời gian nghỉ Tết dài, Cục Hàng không Việt Nam dự báo lượng hành khách tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất tăng cao, một số thời điểm có thể xảy ra ùn tắc cục bộ tại nhà ga nội địa. Vì thế, hành khách có thể nhận hành lý chậm hơn bình thường.

Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh hàng không.

Vé tàu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của ngành đường sắt, Vietnamplus đưa tin, để phục vụ người dân về quê đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngành Đường sắt đã tăng cường chạy thêm các đoàn tàu Bắc-Nam.

Cụ thể, từ TP HCM đi Hà Nội và ngược lại, chạy thêm tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn ngày 14/1/2025; chạy thêm tàu TN5 xuất phát ga Sài Gòn ngày 16/1/2025.

Từ TP HCM đi Nghệ An (ga Vinh), chạy thêm các tàu SE14, SE16 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 18-19 /1/2025. Từ TP HCM đi Quảng Ngãi, chạy thêm tàu SE26 xuất phát ga Sài Gòn ngày 18/1/2025...

Theo VTV, thống kê của Công ty cổ phần vận tải Đường sắt, đến nay, tổng số vé tàu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã bán hơn 300.000 vé đến khách có nhu cầu đi lại trong dịp này.

Vé tàu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của ngành đường sắt chủ yếu còn các chặng ngắn và số lượng còn rất ít. Do đó, hành khách nên chủ động lịch trình đi lại để đặt vé nhằm có chỗ hợp lý.

Số vé tàu còn trước Tết (chiều từ TP HCM đi Hà Nội) là khoảng 6.000 vé tàu. Trong đó, từ ngày 20-26/1/2025 (tức 21 đến 27 tháng Chạp) chủ yếu còn vé chặng ngắn đi Phan Thiết, Nha Trang; các vé tàu đi chặng xa hơn đã hết.

Từ ngày 15-19/1/2025 (tức ngày 16 đến 20 tháng Chạp) còn khoảng 3.000 vé tàu từ Ga Sài Gòn đi tất cả các ga, phần nhiều là vé ghế ngồi (trong đó vé Sài Gòn đến Vinh còn khoảng 1.000 vé)

Sau Tết (chiều từ Hà Nội đi TP HCM), từ ngày 31/1 đến 3/2/2025 còn ít vé, các ngày khác còn nhiều vé đi tất cả các ngày, các ga.