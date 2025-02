Tây Ninh: Gói thi công đường An Dương Vương về tay nhà thầu nào?

Cuộc đua “song mã”

Ngày 12/2/2025, Công ty TNHH TM DV xây dựng Đặng Minh Quân (Công ty Đặng Minh Quân) được Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Hòa Thành ký Quyết định số KQ2500015333_2502111559 phê duyệt trúng gói thầu Thi công xây lắp, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu KHLCNT - Nâng cấp đường số 14 - An Dương Vương, thuộc dự án/dự toán mua sắm Nâng cấp đường số 14 - An Dương Vương; với giá 6,217 tỷ đồng.

Một phần Quyết định số KQ2500015333_2502111559. Nguồn MSC.

Trước đó, ngày 2/12/2024, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành ký Quyết định số 2427/QĐ-UBND phê duyệt dự án Nâng cấp đường số 14- An Dương Vương. Đến ngày 31/12/2024, cơ quan này ban hành Quyết định số 2679/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp đường số 14 - An Dương Vương; với 7 Gói thầu được phê duyệt. Dự án do Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam đảm nhận bên mời thầu.

Tiếp đó, ngày 2/1/2025, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Hoà Thành có Quyết định số 17/QĐ-BQL phê duyệt dự toán gói thầu số 02: thi công xây lắp Dự án: Nâng cấp đường số 14 - An Dương Vương. Đồng thời, phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu trên tại Quyết định số E2500015333_2501131827 ngày 13/1/2025.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu được hoàn thành mở đóng thầu ngày 23/1/2025; với giá dự toán 6,344 tỷ đồng; có 2 nhà thầu tham dự, ngoài Công ty Đặng Minh Quân còn Liên danh gói thầu Thi công xây lắp đường số 14 - An Dương Vương (Công ty TNHH XD DV TM Nam Thống - Công ty TNHH TM DV XD Trung Tín) tham dự nhưng trượt thầu.

Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT), Liên danh gói thầu Thi công xây lắp đường số 14 - An Dương Vương trượt thầu do không đạt về năng lực, kinh nghiệm. Theo đó, thành viên lên danh Công Ty TNHH TM DV XD Trung Tín không có chỉ huy trưởng (Sau khi bổ sung làm rõ 02 chỉ huy trưởng đều được Công ty TNHH XD DVTM Nam Thống bố trí); Các nhân sự không cung cấp văn bản xác nhận của chủ đầu tư về chức danh tham gia trong gói thầu; Phụ trách quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình không có CCHN định giá hạng III trở lên.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH TM DV xây dựng Đặng Minh Quân được thành lập tháng 1/2016; có trụ sở đăng ký kinh doanh tại KP Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, Tây Ninh; do ông Đặng Minh Cường là người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp tham gia đấu thầu tháng 6/2017, theo ghi nhận, đến ngày 20/2/2025, đã tham gia 65 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 20 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 149,263 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 87,708 tỷ đồng; với vai trò liên danh: 61,555 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Tháng 11/2024, Công ty Đặng Minh Quân trúng gói thầu thi công hệ thống thoát nước đường ĐT.796, do Sở GTVT Tây Ninh làm chủ đầu tư.

Nhà thầu thường trúng các gói thầu do các đơn vị đảm nhậm bên mời thầu như: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư XD Đại Hưng (trúng 19/29 gói thầu; với tổng giá trị hơn 74,833 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam (trúng 14/17 gói thầu; với tổng giá trị 33,681 tỷ đồng); Ban QLDA Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh (trúng 3/3 gói thầu; với tổng giá trị 20,069 tỷ đồng)…

Trước đó, tháng 11/2024, nhà thầu một mình tham dự và trúng Gói thầu số 01 – Thi công xây lắp công trình, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: sửa chữa vừa và bổ sung hệ thống thoát nước trên đường ĐT.796; với giá trúng thầu 11,877 tỷ đồng. Gói thầu do Sở GTVT tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 654/QĐ-SGTVT ngày 27/11/2024).