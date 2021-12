Quốc ca trận Việt Nam - Lào bị tắt, BH Media nói gì?

Tối qua (6/12), người hâm mộ theo dõi trận Việt Nam - Lào tại giải AFF Cup trên nền tảng YouTube đã không nghe được bài "Tiến quân ca" trong khi người xem qua truyền hình vẫn có thể nghe rõ ca khúc này.

Trên màn hình của kênh Next Sports (Next Media) đăng dòng thông báo khi tường thuật trận đấu như sau: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị thông cảm".

Dân mạng cho rằng sự cố tắt tiếng Quốc ca trận Việt Nam - Lào là do vụ "bản quyền bản ghi" của BH Media. Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức không ít khán giả cho rằng vụ việc liên quan đến BH Media. Theo đó, các ý kiến nhắc lại "nghi án" BH Media nhận sở hữu quyền tác giả với "Tiến quân ca" , đánh gậy bản quyền Quốc ca nên mới có việc như vậy.

Nhiều người dùng Facebook đã kéo vào các trang của BH Media để đánh giá 1 sao cũng như phản đối. Trên trang BHMedia Network, các bài đăng gần nhất nhận được hàng nghìn lượt reaction và bình luận, hầu hết là thể hiện sự phản đối.

Trên trang BH Music, trang âm nhạc chính thức của BH Media, nhiều bình luận thể hiện sự tức giận cũng đã được để lại bên dưới các video.

Trước sự việc này, đại diện BH Media khẳng định, "vụ việc các kênh YouTube tắt tiếng Quốc ca lần này không hề liên quan đến BH Media".

Công ty BH Media giải thích: "Trong trận Việt Nam - Ả Rập Xê Út diễn ra tối 16/11 tại Việt Nam, kênh YouTube của FPT (đơn vị có bản quyền tiếp sóng trận đấu này) đã không thể kiếm được tiền vì lý do trận đấu dùng bản ghi Tiến quân ca do hãng đĩa nước ngoài sản xuất, cụ thể là Hãng đĩa Marco Polo.

Video trận đấu thuộc Vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và Ả Rập Xê Út đăng tải trên kênh YouTube "FPT Bóng Đá Việt" đã bị Naxos Digital Services US (thay mặt cho Hãng đĩa Marco Polo) thông báo xác nhận sở hữu bản quyền bản ghi Quốc ca Việt Nam.

Kênh YouTube của FPT chỉ là đơn vị tiếp sóng. Ban tổ chức sân mới chính là người đã chọn bản ghi Tiến quân ca của Hãng đĩa Marco Polo. Đây là bản ghi mà hãng đĩa này bỏ tiền sản xuất và đã đăng ký bản quyền trên YouTube. Theo luật, bất kì ai muốn sử dụng bản ghi này thì phải xin phép nhà sản xuất. Sự vô tư sử dụng bản ghi Tiến quân ca của hãng đĩa nước ngoài, mà không xin phép, của ban tổ chức sân, đã khiến các kênh YouTube ở Việt Nam tiếp sóng bị mất doanh thu.

Trong trận đấu Việt Nam – Lào, không hề có bên nào "đánh bản quyền" Tiến quân ca, mà chỉ là do các kênh YouTube Việt Nam tiếp sóng tự tắt tiếng phần Tiến quân ca để phòng xa, tránh bị mất doanh thu như kênh YouTube của FPT".

BH Media cho rằng, hiện nay có rất nhiều đơn vị sản xuất bản ghi Tiến quân ca, cả trong nước và ngoài nước. Theo Luật Sở hữu trí tuệ nếu bất kì ai bỏ tiền, thời gian, công sức, kĩ thuật ra sản xuất bản ghi (mà đã thanh toán quyền tác giả) thì là chủ sở hữu hợp pháp của bản ghi; bất kì ai sử dụng bản ghi đó thì phải xin phép nhà sản xuất. Sự việc lần này cho thấy nếu ban tổ chức sân sử dụng bản ghi có bản quyền thì các kênh YouTube ở Việt Nam tiếp sóng trận đấu đã không bị mất tiền oan.