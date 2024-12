Pin Con Thỏ dự chi hơn 14,5 tỷ đồng cổ tức

CTCP Pin Hà Nội (HNX: PHN) vừa thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức lần 2 trong năm 2024. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/12/2024. Theo kế hoạch, tỷ lệ chia cổ tức sẽ là 20%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 2.000 đồng tiền mặt.

Với gần 7,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PHN cần chi 14,5 tỷ đồng để tạm ứng cho cổ đông. Dự kiến, cổ đông của PHN sẽ nhận được tiền trả cổ tức vào ngày 15/1/2025.

Tính đến ngày 30/9/2024, 54% vốn của PHN thuộc về các cổ đông ngoại, trong đó GP Batteries International Limited - nhà sản xuất pin tiêu dùng và pin sạc hàng đầu châu Á - sở hữu 49%, và Chủ tịch công ty, ông Phạm Văn Nghĩa, sở hữu 5%. Ước tính, trong năm 2024, GP Batteries International Limited và ông Phạm Văn Nghĩa có thể nhận lần lượt gần 18 tỷ đồng và 2 tỷ đồng tiền cổ tức.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của PHN đã thông qua kế hoạch chia cổ tức 2024 với tỷ lệ 50%, bằng mức cổ tức năm 2023 đã chia cho cổ đông. So với tỷ lệ cổ tức bằng tiền những năm trước đây, mức cổ tức bằng tiền năm 2023 và 2024 là tỷ lệ cao nhất của Công ty kể từ năm 2018.

Trước đó, vào ngày 03/06/2024, PHN đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 30%. Với đợt tạm ứng tỷ lệ 20% tới, Công ty có thể hoàn thành mục tiêu cổ tức 2024 đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Ảnh minh họa

Pin Hà Nội tiền thân là nhà máy pin Văn Điển, được thành lập từ năm 1960. Công ty nổi tiếng với sản phẩm pin mang nhãn hiệu pin con thỏ đã trở nên quen thuộc với nhiều hộ gia đình miền Bắc khi từng có thời điểm chiếm 100% thị phần.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2024 Pin Hà Nội ghi nhận doanh thu thuần đạt 122,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,2 tỷ đồng, giảm 18,3%. Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 341,8 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Lãi sau thuế đạt 49,2 tỷ đồng, tăng 27,5%.

Dù lợi nhuận tăng trưởng nhưng PHN đã vừa phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024. Theo đó, Pin Hà Nội quyết định điều chỉnh giảm sản lượng sản xuất và tiêu thụ còn 370 triệu viên pin các loại, so với kế hoạch cũ 386,3 triệu viên. Do giảm sản lượng nên tổng doanh thu dự kiến của PHN đạt 469,4 tỷ đồng, giảm 14,1 tỷ đồng so với kế hoạch cũ. Tuy nhiên, lãi trước thuế dự kiến tăng hơn 8% lên 76,5 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 7 tỷ đồng so với kế hoạch cũ.