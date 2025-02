Nhiều hoạt động đặc sắc tại Hội Lim năm 2025

Sáng 6/2, Ban Tổ chức lễ hội vùng Lim huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị họp báo Lễ hội vùng Lim Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du Nguyễn Thị Hào - Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Ất Tỵ 2025 cho biết, Lễ hội vùng Lim năm 2025 diễn ra ngày 9 - 10/2 (tức ngày 12 và 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025) tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là Thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão. Trong đó, trung tâm Lễ hội là núi Hồng Vân, tức núi Lim, thị trấn Lim.

Trong ngày 9/2, Đình làng Đình Cả sẽ tổ chức đón nhận, công nhận di tích cấp tỉnh; tổ chức dâng hương tại chùa Hồng Ân.

Bà Nguyễn Thị Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du.

Tại trung tâm đồi Lim, Ban tổ chức tổ chức hát quan họ tại sân khấu chính, với 10-15 lán quan họ, tham gia các trò chơi dân gian như: tổ tôm điếm, thư pháp, hội thơ, triển lãm bảo tồn nguồn gốc giá trị quan họ...

Tối ngày 9/2, sẽ diễn ra chương trình biểu diễn của Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh tại sân khấu chính của lễ hội. Tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương, sẽ tổ chức văn nghệ, hát quan họ; các trò chơi dân gian, vật truyền thống, bịt mắt bắt dê, đập niêu, múa rồng, múa lân…; văn hoá ẩm thực, vui chơi giải trí. Vào 21h cùng ngày, sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp.

Các khu vực khác còn tổ chức thi cờ người, bóng chuyền hơi, tổ chức canh hát quan họ truyền thống, nhà chứa quan họ, hát quan họ tại cửa đình, cửa chùa, dưới thuyền và các gia đình nghệ nhân ở làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông (thị trấn Lim); làng Bái Uyên thuộc xã Liên Bão; làng Đình Cả, Lộ Bao thuộc xã Nội Duệ…

Các liền chị hát quan họ trên thuyền trong ngày Hội Lim.

Trong ngày 10/2, tức ngày 13 tháng Giêng, Ban tổ chức sẽ tổ chức rước sắc, đón sắc giữa Đình Cả và đình làng Lộ Bao, xã Nội Duệ, dâng hương theo nghi thức truyền thống tại đình chùa các làng thuộc xã Liên Bão, thị trấn Lim.

Về phần hội, tổ chức hát giao lưu, đối đáp quan họ tại các lán quan họ và trên sân khấu chính phục vụ du khách; thi tổ tôm điếm, thư pháp, hội thơ…

Huyện Tiên Du cũng có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp làm mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông; xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy tại khu vực lễ hội và các khu vực lân cận; ngăn chặn và giải quyết các trường hợp ăn xin, ăn mày tại lễ hội.

Phó Giám đốc Sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh Nghiêm Văn Hách đề nghị UBND huyện Tiên Du phối hợp các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội. Du khách dồn về lễ hội sẽ rất đông, lực lượng chức năng cần bố trí phân làn, phân tuyến, các điểm trông giữ xe chặt chẽ, theo quy định.

Đặc biệt tuyên truyền về tục lệ thướng (thưởng tiền, không phải xin tiền) dân gian trong hát quan họ để đông đảo du khách được biết. Công bố đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh những hiện tượng bất cập tại lễ hội.