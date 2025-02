Nhà thầu nào trúng gói sửa chữa các trường học tại huyện Phú Riềng?

Ngày 06/11/2024, Ông Nguyễn Văn Trúc - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Riềng đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-GD&ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện thuộc dự án Mua sắm thiết bị và sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện năm 2024.

Theo quyết định nêu trên, Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Hoàng Hưng (Công ty Hoàng Hưng) là nhà thầu trúng gói thầu Sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện với giá 2,697 tỷ đồng (giá dự toán 2,732 tỷ đồng) thuộc loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 70 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Hưng Thịnh Phát và Công ty TNHH MTV Xây dựng Đức Thịnh Phát cùng bị loại với lý do không đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

Trước đó, ngày 06/03/2024, UBND huyện Phú Riềng đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Mua sắm thiết bị và sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện năm 2024” cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Riềng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 4 tỷ đồng.

Ngày 08/10/2024, UBND huyện Phú Riềng đã ban hành Quyết định số 3368/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị và sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện năm 2024. Được biết, gói thầu Sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện là một trong bảy gói thầu thuộc dự án Mua sắm thiết bị và sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện năm 2024.

Ngày 21/10/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Riềng đã ban hành quyết định số 116/QĐ-GD&ĐT phê duyệt hồ sơ mời thầu cho gói thầu Sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện với hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023-2024.

Tại biên bản mở thầu ngày 01/11/2024, có tổng cộng ba nhà thầu tham gia dự thầu gói Sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện, gồm:

Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Hưng Thịnh Phát tham gia dự thầu với giá 2,567 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Đức Thịnh Phát tham gia dự thầu với giá 2,728 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Hoàng Hưng tham gia dự thầu với giá 2,697 tỷ đồng.

Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.



Năng lực nhà thầu

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng được thành lập ngày 20/11/2014 có địa chỉ tại phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 02/01/2019 đến ngày 18/02/2025, công ty đã tham gia 93 gói thầu (80 gói tại Bình Phước), trong đó trúng 77 gói, trượt 15 gói, 1 gói chưa có kết quả. Trong đó, tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 130,989 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 49,549 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 81,440 tỷ đồng.

Từ 01/01/2025 đến ngày 19/02/2025, công ty đã tham gia và trúng tổng cộng 3 gói (2 gói trúng với tư cách độc lập và 1 gói trúng với tư cách liên danh phụ).

Trong năm 2024, công ty đã tham gia tổng cộng 32 gói thầu (trúng 20 gói thầu, trượt 11 gói thầu và 1 gói chưa có kết quả). Trong đó, có 8 gói thi công tại huyện Phú Riềng. Cụ thể, 6 gói trúng thầu với tư cách độc lập do các trường Tiểu học Long Hà C, Tiểu học Phú Riềng B, Tiểu học Lê Hoàn, Tiểu học Chu Văn An, THCS Nguyễn Du, THCS Long Tân làm chủ đầu tư và 2 gói trúng thầu với hình thức chỉ định thầu rút gọn do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyên Phú Riềng làm chủ đầu tư.