Long An: Một ngày, Cty An Lộc Long trúng 2 gói xây lắp tại Châu Thành

Một ngày trúng 2 gói thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), cả 2 gói thầu đều do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thượng mại TTNT mời thầu; sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2025.

Tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Duy tu, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn huyện; Hạng mục: Duy tu, sửa chữa đường Ao Sen – Bà Hùng xã Thanh Vĩnh Đông với dự toán hơn 1,78 tỷ đồng do UBND huyện Châu Thành phê duyệt theo Quyết định 718/QĐ-UBND ngày 19/03/2025.

Gói thầu thi công xây dựng, ngày 27/03/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Châu Thành (Long An) đã phê duyệt E-HSMT theo Quyết định E2500111677_2503271009. Gói thầu được Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thượng mại TTNT đăng tải công khai trên mạng đấu thầu cùng ngày; hoàn thành mở thầu ngày 03/04/2025.

Nguồn: MSC

Ngày 11/04/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Châu Thành đã phê duyệt Quyết định KQ2500111677_2504111729 Công ty TNHH MTV An Lộc Long trúng thầu với giá hơn 1,41 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày;

Tại KHLCNT Duy tu, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn huyện; Hạng mục: Duy tu, sửa chữa đường An Thạnh; đường vào Cầu Phú Trung; đường Chiến Lược (nhánh trái, nhánh phải); đường Kênh T2; đường Nguyễn Thông; đường Cầu Vuông - Cầu Đôi; đường Trần Văn Giàu với dự toán hơn 1,75 tỷ đồng; UBND huyện Châu Thành đã phê duyệt Quyết định 719/QĐ-UBND ngày 19/03/2025.

Ngày 11/04/2025, Ông Đỗ Thành Hải - Trường phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Châu Thành đã phê duyệt Quyết định KQ2500111566_2504111721 Công ty TNHH MTV An Lộc Long trúng gói thầu thi công xây dựng thuộc KHLCNT nêu trên với giá hơn 1,38 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Ngày 11/04/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Châu Thành đã phê duyệt Quyết định KQ2500111566_2504111721 Công ty TNHH MTV An Lộc Long trúng gói thầu thi công xây dựng thuộc KHLCNT nêu trên với giá hơn 1,38 tỷ đồng thực hiện trong 45 này.

Được chỉ định 3/5 gói thầu

Công ty TNHH MTV An Lộc Long có địa chỉ tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An. Công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 30/11/2023; ông Bùi Văn Nhiên là đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty đã tham 5 gói thầu, trong đó trúng 5 gói, với tổng giá trị trúng thầu hơn 4,62 tỷ đồng (toàn bộ trúng độc lập, trên 1,828 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Chỉ trong tháng 3/2025, Công ty TNHH MTV An Lộc Long được UBND xã Long Trì, Hòa Phú chỉ định thầu 3 gói thầu.

Gói thầu Đường bê tông ấp Long Thuận (đoạn 827C), ngày 28/03/2025, UBND xã Long Trì phê duyệt Quyết định 238/QĐ-UBND chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV An Lộc Long trúng với giá 878 triệu đồng thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp mặt đường đường liên xã hợp tác xã Phú Hòa (giai đoạn 4), ngày 29/03/2025, UBND xã Hòa Phú đã phê duyệt Quyết định 226/QĐ-UBND chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV An Lộc Long trúng với giá hơn 76 triệu đồng thực hiện trong 10 ngày;

Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Đường liên xã hợp tác xã Phú Hòa (giai đoạn 3), ngày 06/03/2025, UBND xã Hòa Phú đã phê duyệt Quyết định 143/QĐ-UBND chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV An Lộc Long với giá hơn 873 triệu đồng thực hiện trong 30 ngày.