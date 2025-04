Kon Tum: Công ty Bắc Nguyên trúng thầu nâng cấp đường gần 4 tỷ

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Dự án Nâng cấp sửa chữa tuyến đường liên thôn xã Ngok Bay (đoạn từ TL 675 đến cầu sắt thôn Kơ Năng) có tổng mức đầu tư 4,340 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 trên địa bàn thành phố Kon Tum và các nguồn vốn hợp pháp khác, nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp nghiệm trọng của tuyến đường, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn xã Ngok Bay cũng như người dân trong các địa bàn lân cận, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự án được UBND xã Ngok Bay phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 11/03/2025 (theo quyết định số 45/QĐ-UBND). Ngày 25/03/2025, gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp sửa chữa tuyến đường liên thôn xã Ngok Bay (đoạn từ TL 675 đến cầu sắt thôn Kơ Năng) hoàn thành mở thầu. Duy nhất Công ty Cổ phần Bắc Nguyên tham gia dự thầu với giá 3,931 tỷ đồng.

Đến ngày 28/03/2025, Công ty Cổ phần Bắc Nguyên được UBND xã Ngok Bay phê duyệt trúng gói thầu nêu trên với giá 3,931 tỷ đồng (giá gói thầu 3,947 tỷ đồng), thời gian thực hiện gói thầu 120 ngày (theo quyết định số KQ2500093662_2503280920).

Một phần quyết định số KQ2500093662_2503280920 của UBND xã Ngok Bay. Nguồn: MSC

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Bắc Nguyên (địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hoạt động ngày 20/12/2006; người đại diện pháp luật là Huỳnh như Vũ Viễn.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 03/08/2016, đến thời điểm hiện tại (ngày 3/4/2025), công ty tham gia khoảng 55 gói thầu, trúng 51 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 584 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 70 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 514 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu tất cả các thành viên liên danh).

Trong tổng số 51 gói thầu Công ty Cổ phần Bắc Nguyên đã trúng, có 10 gói do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 190 tỷ đồng; 2 gói do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 40 tỷ đồng; 20 gói thầu do Sở Giao thông vận tải Kon Tum mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 263 tỷ đồng …

Hồi tháng 3/2025, Công ty Cổ phần Bắc Nguyên được phê duyệt trúng 2 gói thầu tại Sở Giao thông vận tải Kon Tum (trong vai trò liên danh), gồm:

Gói thầu số 01: Xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT đoạn Km179+200- Km180; Km181+577 - Km184+750; Km204+516 - Km205+375; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT, lắp đặt hộ lan ATGT các đoạn Km162+970 - Km163+030, Km163+980 - Km164+022, Km165+461 - Km165+700, Km167+500 - Km167+529, Km167+800 - Km167+997, Km168+986 - Km169+309, Km170+700 - Km170+800, Km172+100 - Km172+300, Km172+500 - Km172+697, Km180+615 - Km180+754, Km180+970 - Km181+004, Km181+150 - Km181+525, Km185+580 - Km185+850, Km185+960 - Km186+130, Km186+280 - Km186+400, Km186+700 - Km186+900, Km187+420 - Km187+465; Sửa chữa, bổ sung bậc lên xuống, tứ nón các cầu trên tuyến QL.40B, tỉnh Kon Tum. Liên danh Công ty Cổ phần Bắc Nguyên - Công ty TNHH Thành Lợi - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Kon Tum - Công ty TNHH QLSC và XDGT Đăk Bình là nhà thầu duy nhất dự và trúng thầu với giá 32,841 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu 32,941 tỷ đồng (theo quyết định số KQ2500035726_2503101019 ngày 10/3/2025).

Một phần quyết định số KQ2500035726_2503101019 ngày 10/3/2025 của Sở Giao thông vận tải Kon Tum. Nguồn: MSC

Gói thầu số 01: Xây lắp công trình thuộc dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT đoạn Km139+540 - Km139+756, Km139+975 - Km140+407 (đường hai đầu cầu Kon Brai); Sửa chữa bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km140+545 - Km141+780 (trái tuyến), Km140+585 - Km140+870 (phải tuyến), Km141+650 - Km141+780 (phải tuyến); Sửa chữa, hoàn thiện hệ thống ATGT đoạn Km113+820 - Km117+100; Sữa chữa, bổ sung hệ thống hộ lan đoạn Km118+250 - Km130; Sửa chữa, tăng cường ATGT đoạn qua các vị trí trường học trên QL.24, tỉnh Kon Tum. Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Kon Tum - Công ty Cổ phần Bắc Nguyên trúng thầu với giá 13,456 tỷ đồng, giá gói thầu 13,487 tỷ đồng (theo quyết định số KQ2500036812_2503121037 ngày 12/03/2025).