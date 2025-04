Hồ sơ Cty DNP Holding bị phạt 320 triệu vì vi phạm môi trường

Mới đây, thông tin trên Báo Thanh tra cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần DNP Holding với số tiền 320 triệu đồng vì hành vi vi phạm về môi trường.

Theo đó, Công ty Cổ phần DNP Holding đang hoạt động sản xuất tại đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh nhưng hoạt động lại không có giấy phép môi trường của UBND cấp tỉnh theo quy định. Với hành vi này, DNP Holding bị xử phạt 320 triệu đồng.

Hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này. Ngoài ra, DNP Holding thực hiện di dời đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai.

Ảnh minh họa.

DNP Holding tiền thân là Công ty Cổ phần Nhựa đồng Nai, thành lập từ năm 1976 với mô hình công ty đầu tư. Năm 2004, công ty được cổ phần hoá với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỷ đồng. Năm 2006, công ty chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là DNP.

Hiện DNP Holding có vốn điều lệ gần 1,410 tỷ đồng, do ông Trần Đức Huy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2024, doanh thu hợp nhất của DNP Holding ở mức 8.898 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình của DNP Holding, doanh thu tăng là nhờ tăng trưởng ở mảng nước sạch, mảng nhựa và gia dụng.

Nhờ tăng trưởng doanh thu, sau khi khấu trừ các khoản thuế, chi phí, doanh nghiệp báo lãi ròng năm 2024 192,6 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2023. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2024 đạt 40,8 tỷ đồng; tăng 15,8% so với năm trước đó chủ yếu do tăng trưởng kinh doanh và nỗ lực tiết giảm chi phí lãi vay.

Năm 2025, DNP Holding đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 9,673 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2024; trong khi lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng, giảm 83%.