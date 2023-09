Dồn dập bán cổ phiếu trước ngày bị đình chỉ giao dịch



Mới đây, vào phiên 15/9, ông Đỗ Qúy Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã: HPX) đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1,4 triệu cổ phiếu HPX bằng phương pháp khớp lệnh, hạ sở hữu tại Hải Phát xuống còn 40,84 triệu cổ phần, tương đương 13,43% vốn điều lệ công ty này.

Trước đó, vào ngày 14/9, Chủ tịch HĐQT Hải Phát cũng bị bán giải chấp 1,5 triệu cổ phiếu HPX. Trong khi ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc cũng bị bán giải chấp 480.000 cổ phiếu, qua đó hạ sở hữu tại Hải Phát từ 0,29%, về còn 0,13% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 11/9, Chứng khoán Dầu khí (PSI) thông qua bán giải chấp 1.300.093 cổ phiếu HPX của ông Đỗ Quý Hải và 480.000 cổ phiếu của ông Lê Thanh Hải; ngày 12/9, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cũng thông qua bán giải chấp 2.674.888 cổ phiếu HPX của ông Đỗ Quý Hải.

Động thái bán giải chấp liên quan đến việc ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã có quyết định chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch, từ ngày 18/9/2023 do công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Thị giá HPX giảm mạnh kể từ khi HoSE có quyết định đình chỉ giao dịch . Cụ thể, HPX giảm sàn 4 phiên liên tiếp từ ngày 11/9 – 14/9, thị giá từ đó cũng giảm từ 7.310 đồng/CP về vùng giá 5.500 đồng/CP. Chốt phiên 15/9, HPX thêm 0,36% về còn 5.460 đồng/CP, tương đương vốn hóa 1.661 tỷ đồng.

Hải Phát, Đất Xanh, Địa ốc Tân Kỷ… và các DN BĐS đua nhau thoái vốn (ảnh minh họa: Internet).

Tương tự, trong bối cảnh cổ phiếu sắp bị đình chỉ giao dịch, ông Lê Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (mã: TKC) cũng vừa đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu đang sở hữu.

Ông Nghĩa cho biết, do nhu cầu cá nhân nên đăng ký bán hơn 782.000 cổ phiếu TKC (tương ứng tỷ lệ 5,21% vốn) từ ngày 19/09 - 12/10/2023. Hiện cổ phiếu TKC đang giao dịch trong khoảng 1.300 đồng/cp, tạm tính với mức giá này, tổng giá trị cổ phiếu của Chủ tịch TKC khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Động thái trên của Chủ tịch TKC diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu sắp bị đình chỉ giao dịch từ ngày 25/9/2023 do tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Cụ thể, TKC chậm công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý II/2023, báo cáo tình hình quản trị và BCTC soát xét bán niên 2023.

Ngoài ra, TKC còn đang trong diện cảnh báo do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2023 quá 15 ngày so với thời hạn, vi phạm quy định công bố thống tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm (tính theo năm dương lịch) và chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 quá 6 tháng từ ngày kết thúc năm tài chính. TKC cũng đang trong diện kiểm soát do vốn chủ sở hữu âm tính trên BCTC gần nhất.

Sếp lớn cùng người nhà chủ động "thoát hàng"

Theo cáo cáo của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG), ông Lương Trí Tú, Trưởng bộ phận Ngân sách Tập đoàn Đất Xanh (em trai ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT DXG) đã bán hơn 3,6 triệu cổ phiếu DXG trên 4 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, trong thời gian từ ngày 7/8 - 5/9/2023. Qua đó, sau giao dịch, ông Tú giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,72% ( tương đương 4,3 triệu cổ phiếu) xuống còn 0,113% (tương đương 694.057 cổ phiếu DXG).

Chiếu theo giá đóng cửa trung bình DXG trong thời gian trên là 20.300 đồng/cp, ước tính ông Tú thu về gần 75 tỷ đồng từ thương vụ.

Trong khi đó, ông Lương Trí Thìn đang là cổ đông lớn nhất tại Đất Xanh, trực tiếp nắm giữ 124,89 triệu cổ phiếu DXG (tỷ lệ 20,47% vốn). Trước đó, ông Thìn đã đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu DXG theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, trong thời gian từ 11/9 - 10/10/2023, với mục đích cho Tập đoàn Đất Xanh vay, bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cùng thời gian này, ông Bùi Ngọc Đức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đất Xanh Group, cũng đăng ký bán 430.700 cổ phiếu DXG đang nắm giữ để giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,15% xuống 0,082%. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 7/9 – 6/10/2023. Nếu giao dịch hoàn tất ở mức giá trung bình 22.000 đồng/cổ phiếu thì ông Đức thu về tầm 9,5 tỷ đồng.

Động thái thoái vốn dồn dập của lãnh đạo và người nhà Đất Xanh Group diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DXG đang có nhịp tăng mạnh gần đây. Cổ phiếu này hiện đang giao dịch quanh mức 22.100 đồng/cp, tăng gấp đôi so với mức thấp nhất kể từ đầu năm ghi nhận vào cuối tháng 2.

Trong cùng diễn biến, ông Hoàng Văn Tăng, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) ngày 21/9/2023 đã có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DIG gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 13/9 – 20/9, ông Hoàng Văn Tăng đã bán ra 940.000 cổ phiếu trong số 946.026 cổ phiếu DIG (tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,155% vốn) đã đăng ký bằng phương pháp khớp lệnh, hạ sở hữu xuống còn 6.026 cổ phần, tương đương 0,001% vốn điều lệ DIC Corp. Tạm lấy giá chốt phiên 20/9 là 27.500 đồng/CP làm giá giao dịch, lãnh đạo DIC Corp ước tính đã thu về gần 26 tỷ đồng cho số cổ phiếu này.