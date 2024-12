Giá vàng hôm nay 10/12: Bật tăng trở lại

Bảng giá vàng hôm nay 10/12 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin giá vàng, thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá vàng hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng DOJI, giá vàng PNJ, giá vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24k, giá vàng 18k… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Giá vàng trong nước

Cụ thể, giá vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 83,1-85,6 triệu đồng/lượng (giá mua – giá bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang trong xu hướng hồi phục. Kim loại quý này hiện ở mức 2.667 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 25/11 đến hiện tại. Quy đổi theo tỷ giá VND/USD hiện hành, giá vàng thế giới tương đương với khoảng 82 triệu đồng/lượng.

Vàng đạt mức cao nhất 2 tuần trong bối cảnh nhu cầu đối với tài sản an toàn tăng trở lại do lo ngại bất ổn ở Syria. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng chính trị của Hàn Quốc gần đây đã đẩy cổ phiếu và đồng Won giảm giá, dẫn đến nhu cầu đối với vàng và bạc làm tài sản an toàn.

Trong khi đó, các báo cáo cũng cho biết Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã trở lại mua vàng sau 5 tháng tạm ngưng. Điều này có thể thúc đẩy giá vàng tăng trở lại. Trước đó, PBOC là nhà mua vàng lớn nhất thế giới năm 2023.