Dự chi 152 tỷ lập công ty con, Sonadezi Châu Đức làm ăn sao?

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã ck: SZC) thông qua thành lập Công ty TNHH MTV BOT 768 với vốn điều lệ 152 tỷ đồng để thực hiện dự án BOT đường 768 tại tỉnh Đồng Nai.

Ông Hoàng Văn Chi - Phó Tổng giám đốc SZC được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV công ty mới này và là người đại diện phần vốn 50% của Công ty tại BOT 768. Bà Hoàng Thị Quý - Phó Tổng giám đốc Xí nghiệp BOT, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV và chịu trách nhiệm quản lý 30% vốn góp của SZC tại BOT 768.

Với 20% vốn còn lại của Công ty tại BOT 768 sẽ do bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Trợ lý Tổng giám đốc SZC trực tiếp quản lý, bà Hoa cũng được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị BOT 768.

Hội đồng quản trị Sonadezi Châu Đức vừa thông qua thành lập Công ty TNHH MTV BOT 768.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2024, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 164,76 tỷ đồng, giảm 20,8% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 59,6 đồng, tăng 8,2%.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu đạt 641,02 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 226,89 tỷ đồng, tăng lần lượt 14,6% và 39,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Sonadezi Châu Đức đặt mục tiêu doanh thu 881,09 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 228,15 tỷ đồng, tăng 4,2% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2024, với lãi sau thuế đạt gần 226,9 tỷ đồng, Sonadezi Châu Đức đã hoàn thành 99,5% so với kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Sonadezi Châu Đức đang ở mức gần 8.207 tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu hơn 3.030,3 tỷ đồng, tăng 74,4%.

Hàng tồn kho hơn 1.667 tỷ đồng, tăng 3%. Trong đó, ghi nhận hơn 1.504 tỷ đồng từ dự án khu đô thị Châu Đức; 160 tỷ đồng từ dự án khu dân cư Hữu Phước và 1,7 tỷ đồng từ những dự án khác.