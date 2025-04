Đồng Tháp: Liên danh 2 thành viên trúng thầu xây bờ kè Mỹ An

Ngày 30/6/2023, UBND huyện Tháp Mười có Quyết định số 4565/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Bờ kè công viên cụm dân cư khóm 4 thị trấn Mỹ An; Đến ngày, 31/12/2024, cơ quan này phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bờ kè công viên cụm dân cư khóm 4 thị trấn Mỹ An tại Quyết định số 12178/QĐ-UBND.

Tiếp đó, ngày 16/1/2025, Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười phê duyệt E-HSMT gói thầu xây dựng số 02, thuộc công trình Bờ kè công viên cụm dân cư khóm 4 thị trấn Mỹ An tại Quyết định số 14/QĐ-BQLDA&PTQĐ; Đồng thời, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu gói thầu trên tại Quyết định số KQ2500018379_2502201545 ngày 20/2/2025.

Liên danh Công ty TNHH Hoàng Vân và Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Phát (Liên danh Hoàng Vân – Thịnh Hưng Phát) là đơn vị trúng thầu; với giá trúng 4,599 tỷ đồng.

Một phần Quyết định số KQ2500018379_2502201545. Nguồn MSC.

Gói thầu được hoàn thành mở đóng thầu ngày 3/2/2025, có giá dự toán 5,453 tỷ đồng; theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu nêu trên thu hút 3 nhà thầu tham dự, ngoài Liên danh Hoàng Vân – Thịnh Hưng Phát còn có 2 nhà khác tham dự nhưng trượt thầu, gồm: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Bình trượt thầu, do nhà thầu không bổ sung tài liệu làm rõ theo Công văn số 38/ BQLDA&PTQĐ ngày 10/02/2025 của Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười; và Công ty TNHH Xây dựng Công trình 268 trượt thầu, do giá dự thầu (sau giảm giá 4,915 tỷ đồng) của nhà thầu cao hơn đơn vị trúng thầu.

Nhà thầu “quen mặt" tại huyện Tháp Mười

Công ty TNHH Hoàng Vân tiền thân là DNTN Hoàng Vân, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; do ông Phạm Văn Triều là người đại diện pháp luật.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 7/2014, đến ngày 10/4/2025, đã tham gia 48 gói thầu, trong đó trúng 21 gói, trượt 27 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 154,066 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 72,784 tỷ đồng; với vai trò liên danh: 81,281 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

21 gói thầu Công ty Hoàng Vân đều trúng tại Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, 21 gói thầu nhà thầu đã trúng, với tổng giá trị 154,066 tỷ đồng đều tại các dự án do Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười làm chủ đầu tư. Gần nhất, ngày 9/10/2024, vượt qua 3 nhà thầu tham dự, Công ty Hoàng Vân được ông Nguyễn Huy Thông – Phó Giám đốc Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười ký Quyết định số 507/QD-BQLDA&PTQE phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 02 thuộc công trình nâng cấp hạ tầng Khu B chợ Tháp Mười; với giá trúng thầu 5,199 tỷ đồng.

Được thành lập tháng 12/2008, Công ty TNHH MTV Thịnh Hưng Phát có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; do ông Lê Văn Nâu là người đại diện pháp luật.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 10/2014, đến ngày 10/4/2025, đã tham gia 142 gói thầu, trong đó trúng 76 gói, trượt 58 gói, 6 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 423,766 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 210,755 tỷ đồng; với vai trò liên danh: 213,011 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Nhà thầu đã tham dự và trúng thầu tại Ban QLDA và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò (21/37 gói thầu, với tổng giá trị 52,320 tỷ đồng); Ban QLDA Xây dựng công trình Giao thông Đồng Tháp (trúng 4/11 gói thầu, tổng giá trị 16,111 tỷ đồng); Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp (trúng 11/11 gói thầu, tổng giá trị 139,930 tỷ đồng).

Ngoài ra nhà thầu còn trúng 6/7 gói thầu tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lấp Vò, với tổng giá trị 47,774 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án 8 (trúng 5/6 gói thầu, tổng giá trị 13,529 tỷ đồng); Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp (trúng 1/5 gói thầu; trị giá 10,876 tỷ đồng); Ban QLDA huyện Tân Hồng (trúng 2/3 gói thầu, tổng giá trị 5,095 tỷ đồng; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gò Quao (Kiên Giang) trúng: 3/3 gói thầu, tổng giá trị 14,076 tỷ đồng; Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung (trúng 1/3 gói thầu, trị giá 20,039 tỷ đồng).

Một trong những gói thầu gần nhất mà doanh nghiệp trúng là Gói thầu xây lắp số 01: Bến đò Mỹ An Hưng B – Tân Thuận Đông, bao gồm cả chi phí an toàn giao thông đường bộ và đường thủy. Dự án được triển khai tại xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; với giá trúng 1,332 tỷ đồng. Theo Quyết định số 97/TB-KTHT do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lấp Vò ban hành ngày 28/10/2024.