Đồng Tháp: Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu xây Trường Mầm non An Phong

Trường Mầm non An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 31/03/2025, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình ban hành Quyết định số KQ2500057937_2503310701, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của Gói thầu số 8: Xây lắp, thuộc dự án Trường Mầm non An Phong; hạng mục: Xây dựng mới 05 phòng học, 08 phòng chức năng, trang thiết bị, các công trình phụ trợ và cải tạo, sửa chữa 08 phòng chức năng, 08 phòng học hiện trạng.

Theo quyết định, Liên danh Công ty TNHH Thành Vinh và Công ty TNHH Thuận Tiến trúng thầu với giá 12,803 tỷ đồng (giá gói thầu 15,741 tỷ đồng); loại hợp đồng: Đơn giá cố định; thời gian thực hiện gói thầu: 330 ngày …

Một phần quyết định số KQ2500057937_2503310701 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Nguồn: MSC

Dự án Trường Mầm non An Phong; hạng mục: Xây dựng mới 05 phòng học, 08 phòng chức năng, trang thiết bị, các công trình phụ trợ và cải tạo, sửa chữa 08 phòng chức năng, 08 phòng học hiện trạng có tổng mức đầu tư 22,048 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 – 2025 và vốn ngân sách huyện đối ứng.

Dự án được UBND huyện Thanh Bình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 31/12/2024 (theo quyết định số 460/QĐ-UBND.HC). Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành…

Ngày 05/03/2025, Gói thầu số 8: Xây lắp, thuộc dự án Trường Mầm non An Phong; hạng mục: Xây dựng mới 05 phòng học, 08 phòng chức năng, trang thiết bị, các công trình phụ trợ và cải tạo, sửa chữa 08 phòng chức năng, 08 phòng học hiện trạng hoàn thành mở thầu. Theo biên bản mở thầu, có 6 nhà thầu tham gia dự thầu, gồm:

Liên danh Trí Dương – Thanh Lịch - Đại Thắng (giá dự thầu sau giảm giá 12,718 tỷ đồng); Liên danh Công ty TNHH Thành Vinh và Công ty TNHH Thuận Tiến (giá dự thầu sau giảm giá 12,803 tỷ đồng); Liên danh Thi công An Phong (giá dự thầu sau giảm giá 12,878 tỷ đồng); Công ty cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Thành (giá dự thầu sau giảm giá 13,241 tỷ đồng); Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Minh Tâm (giá dự thầu sau giảm giá 13,243 tỷ đồng); Liên Danh SSD - Đại Dương - Trường Mầm non An Phong (giá dự thầu sau giảm giá 13,843 tỷ đồng).

Kết quả, Liên danh Công ty TNHH Thành Vinh và Công ty TNHH Thuận Tiến trúng thầu. Các nhà thầu còn lại bị trượt thầu với các lý do: Không đáp ứng E-HSMT; xếp hạng 2; xếp hạng 3; xếp hạng 4; xếp hạng 5.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thành Vinh (địa chỉ: ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) hoạt động ngày 4/10/2005; ông Phạm Xuân Vinh là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 08/04/2015, đến thời điểm hiện tại (ngày 3/4/2025), công ty tham gia khoảng 118 gói thầu, trúng 36 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 145 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 80 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 65 tỷ đồng.

Trong tổng số 36 gói thầu Công ty TNHH Thành Vinh đã trúng, có đến 21 gói thầu do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 88 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh), điển hình như:

Gói thầu số 09: Xây dựng mới thuộc dự án Trường Tiểu học Tân Long 2 (Điểm chính), giá trúng thầu 17,248 tỷ đồng, giá dự toán gói thầu 18,288 tỷ đồng (theo quyết định số 239/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 23/12/2024).

Một phần quyết định số 239/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 23/12/2024 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Nguồn: MSC

Gói thầu số 05: Xây dựng mới nhà lồng chợ bách hóa, các hạng mục phụ và trang thiết bị thuộc dự án Chợ xã Bình Thành, giá trúng thầu 4,448 tỷ đồng, giá gói thầu 5,142 tỷ đồng (theo quyết định số: 56/QĐ-BQLDA&PTQĐ ngày 06/2/2024)…

Công ty TNHH Thuận Tiến (địa chỉ: khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hoạt động ngày 22/03/2007; bà Phan Thị Ngọc Tuyền là người đại diện pháp luật.

Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu ngày 26/07/2014, đến thời điểm hiện tại (ngày 3/4/2025), công ty tham gia khoảng 118 gói thầu, trúng 27 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 113 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh). Cụ thể, trúng thầu với vai trò độc lập hơn 51 tỷ đồng; với vai trò liên danh hơn 62 tỷ đồng (giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Trong tổng số 27 gói thầu Công ty TNHH Thuận Tiến đã trúng, có 11 gói thầu do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 31 tỷ đồng; 2 gói Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 30 tỷ đồng (bao gồm cả gói thầu tham gia với tư cách liên danh)…

Hiện tại, Công ty TNHH Thuận Tiến đang chờ kết quả 2 gói thầu (trong vai trò độc lập và liên danh), gồm:

Gói số 10 - Xây dựng 12 phòng chức năng và hạng mục phụ thuộc dự án Trường Tiểu học Tân Hòa 2 (điểm chính), hạng mục: Khối 12 phòng chức năng và hạng mục phụ, do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung mời thầu, giá dự thầu 7,045 tỷ đồng.

Gói thầu số 04: Kho lưu trữ và các hạng mục phụ thuộc dự án Kho lưu trữ thành phố Cao Lãnh, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh mời thầu. Ở gói thầu này, Liên danh Công ty TNHH Thuận Tiến và Công ty TNHH Thành Vinh tham gia với giá dự thầu sau giảm giá 10,746 tỷ đồng.