Điểm danh nhà thầu trúng gói thầu thuốc biệt dược tại Sở Y tế Đắk Nông

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 20/02/2025, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông - bà Võ Thị Ái Liễu đã ký ban hành quyết định số 198/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Thuốc Biệt dược gốc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2024 – 2025.

Theo quyết định, có 5 nhà thầu trúng gói thầu số 2: Thuốc Biệt dược gốc với tổng giá 11,6 tỷ đồng, gồm:

Công ty CP Dược phẩm Bến Tre trúng 1 mặt hàng: Vinpocetine với giá 13,5 triệu đồng, thời gian thực hiện 18 tháng.

Công ty CP Dược phẩm Khánh Hà trúng 1 mặt hàng: Ginkgo biloba với giá 109,1 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng.

Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức trúng 4 mặt hàng: Alfuzosin; Clopidogel; Hyoscin butylbromid; Insulin Glargine với tổng giá 988,6 triệu đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng.

Công ty TNHH Dược phẩm GIGAMED trúng 17 mặt hàng: Diclofenac natri; Fenoterol + ipratropium; Fusidic acid; … với tổng giá 1,640 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng.

Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk trúng 10 mặt hàng: Gliclazide; Nhũ dịch lipid; Ivabradin;… với tổng giá 8,859 tỷ đồng, thời gian thực hiện 18 tháng.

Đồng thời, Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 tham gia dự thầu mặt hàng Peptid (Cerebrolysin concentrate) với giá 131,6 triệu đồng bị loại với lý do giá cao hơn giá kế hoạch.

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông. (ảnh: Internet)



Trước đó, 04/10/2024, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-UBND phê duyệt KHLCNT có tên: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2024 – 2025 do Sở Y tế tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư với dự toán mua sắm là 468,369 tỷ đồng.

Ngày 20/10/2024, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-SYT phê duyệt E-HSMT với hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi, phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2024, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, các nguồn thu hợp pháp khác và dự toán năm 2025.

Tại thời điểm hoàn thành mở thầu ngày 11/11/2024, gói thầu số 2: Thuốc Biệt dược gốc có sự tham gia của 6 nhà thầu.

Năng lực nhà thầu

Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk - Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, công ty được thành lập ngày 31/12/2003 có địa chỉ tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 27/11/2016 đến ngày 21/02/2025, công ty đã tham gia 563 gói thầu, trong đó trúng 389 gói (130 gói tham gia tại tỉnh Đắk Nông), trượt 134 gói, 27 chưa có kết quả và 13 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 295,834 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 258,431 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 37,402 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 21/02/2025, công ty đã tham gia 39 gói (trúng 16 gói, trượt 5 gói và chưa có kết quả 18 gói). Tại tỉnh Đắk Nông, công ty đã tham gia 9 gói thầu, trong đó: Trúng 1 gói do Sở Y tế tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư với giá trúng thầu 8,859 tỷ đồng (gói thầu nêu trên); Trúng 3 gói (2 gói với tư cách độc lập, 1 gói với tư cách liên danh chính) do TTYT huyện Đắk R’Lấp làm chủ đầu tư với tổng giá trị 2,494 tỷ đồng; Tham gia 5 gói (trúng 4 gói với tư cách độc lập và 1 gói chưa có kết quả) do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư với tổng giá trị 561,3 triệu đồng.

Trong năm 2024, công ty đã tham gia 158 gói thầu (trúng 103 gói, trượt 45 gói, chưa có kết quả 8 gói và 2 gói hủy thầu). Tại tỉnh Đắk Nông, công ty đã tham gia 47 gói thầu, trong đó: Trúng gói Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua Vị thuốc cổ truyền đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 – 2024 thuộc dự toán mua sắm: Vị thuốc cổ truyền đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2023-2024 với giá 6,292 tỷ đồng và 2 gói chưa có kết quả do Sở Y tế tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư; Trúng 7 gói (với tư cách độc lập) và trượt 4 gói do TTYT huyện Đắk R’Lấp làm chủ đầu tư với tổng giá trị các gói trúng thầu là 2,385 tỷ đồng; Trúng 10 gói do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư với tổng giá trị 912,6 triệu đồng.

Công ty TNHH Dược Phẩm GIGAMED - Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, công ty được thành lập ngày 31/07/2020 có địa chỉ tại phường 12, quận 10, TP HCM.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 12/05/2016 đến ngày 21/02/2025 công ty đã tham gia 1571 gói thầu, trong đó trúng 1282 gói, trượt 114 gói, 168 chưa có kết quả và 7 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 5,809 nghìn tỷ đồng và trúng hoàn toàn với vai trò độc lập.

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 21/02/2025, công ty đã tham gia 285 gói (trúng 160 gói, trượt 10 gói và chưa có kết quả 115 gói). Tại tỉnh Đắk Nông, công ty tham gia và trúng tổng cộng 3 gói, trong đó: Trúng 2 gói do bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư với tổng giá 694,255 triệu đồng; Trúng 1 gói do Sở Y tế tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư với giá gói thầu 1,640 tỷ (gói thầu nêu trên).

Trong năm 2024, Công ty đã tham gia tổng cộng 832 gói (trúng 699 gói, trượt 78 gói, chưa có kết quả 51 gói và 4 gói hủy). Tại tỉnh Đắk nông, công ty tham gia tổng cộng 9 gói, trong đó: Trúng 4 gói do bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư với tổng giá 345,5 triệu đồng; Trúng 2 gói do Trung tâm Y tế huyện Đắk R' Lấp với tổng giá 192,3 triệu đồng.