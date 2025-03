Đặt mục tiêu phát triển 40.000 NƠXH, Kim Oanh Group làm ăn sao?

Mới đây, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với chủ đề “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới”, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Kim Oanh Group đã có những ý kiến đóng góp để thúc đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) tại Việt Nam.

Cụ thể, Kim Oanh Group đặt mục tiêu có sẵn quỹ đất từ nay đến năm 2028 sẽ phát triển 40.000 sản phẩm NƠXH, tập trung tại các thành phố lớn như: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bình DUơng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là các thành phố rất đông người lao động sinh sống, nhu cầu nhà ở vô cùng lớn nhưng nguồn cung đang rất khan hiếm vì các chủ đầu tư chỉ tập trung làm nhà ở thương mại do giá đất các khu vực này khá cao...

Phối cảnh dự án Richland Residence (Bình Dương).

Theo tìm hiểu, Kim Oanh Group là một Tập đoàn bất động sản tư nhân thành lập năm 2008. Sau hàng chục năm, Kim Oanh Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh, tiếp thị bất động sản, xây dựng hạ tầng và nhà ở... tại các tỉnh phía Nam.

Các dự án của Kim Oanh Group có thể kể đến như: Richland Residence (Bình Dương), Legacy Central (Bình Dương).

Tháng 4/2024, Kim Oanh Group bắt tay với ba đối tác đến từ Nhật Bản là Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi, Công ty phát triển đô thị NTT thực hiện dự án Khu đô thị Một Thế Giới (Bình Dương). ự án có quy mô gần 50 ha và tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD.

Trước đó, đầu tháng 4/2023, Chính phủ phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Kim Oanh Group cho biết, doanh nghiệp này có kế hoạch xây dựng 26 dự án với tổng số 40.000 căn NƠXH. Quỹ đất dành cho xây dựng NƠXH là 107 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 31.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự kiến đến năm 2026, Kim Oanh Group sẽ giới thiệu ra thị trường 14 dự án với 25.000 sản phẩm. Riêng năm 2023 sẽ giới thiệu ra thị trường 4.800 sản phẩm NOXH thấp tầng và cao tầng tại Bình Dương và Đồng Nai.