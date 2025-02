Cty xây lắp điện miền Nam trúng gói thi công xây dựng hơn 10 tỷ

Duy nhất một nhà thầu tham dự

Cụ thể, ngày 3/2/2025, ông Nguyễn Phước Quý Hải – Giám đốc Ban QLDA lưới điện miền Nam ký Quyết định số KQ2500011856_2501250020, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói 10.1: Thi công xây dựng (Phần khối lượng còn lại), thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 –Suối Dộp, thuộc dự án/dự toán mua sắm Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 – Suối Dộp. Đơn vị trúng thầu là Công ty CP xây lắp điện miền Nam; với giá 10,350 tỷ đồng.

Một phần Quyết định số KQ2500011856_2501250020. Nguồn MSC.

Trước đó, ngày 06/12/2024, Ban QLDA Lưới điện miền Nam có Quyết định số 699/QĐ-ALĐMN về việc phê duyệt dự toán phần còn lại thuộc Gói 10: Thi công xây dựng Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp. Ngày 6/1/2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam có Quyết định số 37/QĐ-EVNSPC phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 – Suối Dộp.

Đến ngày 7/1/2025, Ban QLDA Lưới điện miền Nam có Quyết định số 11/QĐ-ALĐMN phê duyệt dư toán gói thầu Gói 10.1: Thi công xây dựng (Phần khối lượng còn lại) Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp. Đồng thời, ban hành Quyết định số 22/QĐ-ALĐMN ngày 13/01/2025 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT Gói thầu trên.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu Gói 10.1: Thi công xây dựng (Phần khối lượng còn lại) có giá 10,431 tỷ đồng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự; lựa chọn nhà thầu theo phương thức: một giai đoạn một túi hồ sơ; thời điểm đóng mở thầu 22/01/2025.

10 ngày trúng 2 gói thầu tại Ban QLDA lưới điện miền Nam

Công ty CP xây lắp điện miền Nam được thành lập tháng 3/2016; có địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh tại KP Bình Đường 3, phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương, do ông Trần Minh Khoa là người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp tham gia đấu thầu tháng 6/2016, đã tham gia 60 gói thầu, trong đó trúng 25 gói, trượt 30 gói, 5 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) 679,521 tỷ đồng. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập 130,617 tỷ đồng; với vai trò liên danh 548,903 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của tất cả các thành viên liên danh).

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trước đó, ngày 25/1/2025, Công ty CP xây lắp điện miền Nam cũng được Ban QLDA lưới điện miền Nam ký Quyết định số KQ2500010596_2501242357 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói 10.1: (phần khối lượng còn lại): Thi công xây lắp, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 –Bến Cầu; với giá trúng thầu 8,315 tỷ đồng; thời gian thực hiện gói thầu 90 ngày.

Một phần Quyết định số KQ2500010596_2501242357. Nguồn MSC.

Đáng chú ý, tại gói thầu trên cũng duy nhất Công ty CP xây lắp điện miền Nam một mình tham dự và trúng thầu.