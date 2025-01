Cty Thiên Phú liên tiếp trúng 2 gói thầu tại cấp nước Bến Thành

Ngày 15/1/2025, Công ty CP đầu tư xây dựng cấp thoát nước Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) được ông Nguyễn Doãn Xã – Giám đốc Công ty CP cấp nước Bến Thành ký Quyết định số KQ2400553383_2501101029 phê duyệt trúng gói thầu Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng công trình, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu toàn bộ dự án: Sửa chữa ống mục DMA 1F-01A, 1F-02A và 1A-13A, quận 1; thời gian thực hiện hợp đồng 25 ngày.

Trích Quyết định số KQ2400553383_2501101029. Nguồn MSC.

Trước đó, ngày 28/11/2024, Công ty CP cấp nước Bến Thành có Quyết định số 637/QĐ-CNBT-TTĐ phê duyệt dự án: Cải tạo thay thế tuyến ống Ø200CI đường Trần Khánh Dư – lề số lẻ (từ Nguyễn Văn Nguyễn đến Trần Khắc Chân), quận 1.

Một ngày sau, 29/11/2024, đơn vị này có Quyết định số 654/QĐ-CNBT-TTĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu toàn bộ dự án trên. Tiếp đó, ngày 10/12/2024, Công ty có Quyết định số 670/QĐ-CNBT-TTĐ phê duyệt E-HSMT gói thầu trên.

Theo kết quả mở thầu vào ngày 19/12/2024, Gói thầu có giá 1,718 tỷ đồng, được Công ty CP cấp nước Bến Thành tổ chức mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “một giai đoạn một túi hồ sơ”; thời điểm mở đóng thầu 19/12/2024.

Gói thầu có 3 doanh nghiệp tham gia, ngoài Công ty Thiên Phú, 2 nhà thầu tham dự nhưng trượt thầu gồm: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Minh Trang (Công ty Minh Trang) và Công ty TNHH xây dựng thương mại và hạ tầng kỹ thuật HTD Việt Nam (Công ty HTD Việt Nam).

Cụ thể, nhà thầu Công ty Minh Trang không đáp ứng năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu tại Mục 2 chương III của E-HSMT, cụ thể: Hợp đồng tương tự: Nhà thầu kê khai Mẫu số 05 và có Hợp đồng thi công số 3989/1IÐXD-CNBT-QLDA ngày 28/08/2023, không cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của E-HSMT kế cả sau khi làm rõ E-HSDT; Không có Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng hoặc biên bản thanh lý hoặc biên bản quyết toán công trình hoặc xác nhận của Chủ đầu tư về công trình đã hoàn thành; Không có tài liệu chứng minh loại và cấp công trình; Không có tài liệu chứng minh giá trị hợp đồng đã hoàn thành.

Đối với Công ty HTD Việt Nam, trượt thầu do xếp hạng thứ 2, với giá dự thầu 1,340 tỷ đồng.

Liên tiếp trúng thầu

Công ty CP đầu tư xây dựng cấp thoát nước Thiên Phú được thành lập tháng 2/2009; có địa chỉ đăng ký trụ sở kinh doanh tại số 13/14 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM; do Vũ Duy Toại là người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp tham gia đấu thầu ngày 18/8/2014, đến 16/1/2025, đã tham gia 127 gói thầu, trong đó trúng 112 gói, trượt 14 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) 46,178 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập 39,173 tỷ; tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh 7,004 tỷ (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của các thành viên liên danh).

Theo tìm hiểu của PV, ngoài Gói thầu cung cấp vật tư trên, trước đó, Công ty CP cấp nước Bến Thành còn có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại một dự án khác cho đơn vị trúng thầu Công ty Thiên Phú.

Cụ thể, ngày 10/1/2025, Công ty CP cấp nước Bến Thành có Quyết định số KQ2400553383_2501101029 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của Gói thầu Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Cải tạo thay thế tuyến ống Ø200CI đường Trần Khánh Dư – lề số lẻ (từ Nguyễn Văn Nguyễn đến Trần Khắc Chân), quận 1; Đơn vị trúng thầu là Công ty Thiên Phú; với giá 1,188 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 23 ngày.

Trích Quyết định số KQ2400553383_2501101029. Nguồn MSC.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT của gói thầu trên, tham gia đấu thầu có 4 doanh nghiệp, ngoài Công ty Thiên Phú trúng thầu còn có 3 nhà thầu khác tham dự nhưng trượt thầu gồm: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đức Lộc; Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và hạ tầng An Phát và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hiền Minh Trang.

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đức Lộc, trượt thầu do nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu tại Mục 3- Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III của E-HSMT: Nhà thầu không có biểu đồ vật tư, không có thuyết minh công tác quản lý nhân sự trên công trường trong quá trình thi công theo yêu cầu.

Đối với, công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và hạ tầng An Phát trượt thầu, do nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu tại Mục 3- Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III của E-HSMT: Nhà thầu không có biểu đồ vật tư theo yêu cầu; Không có các nội dung làm rõ E-HSDT thuộc nội dung đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu (nếu có); Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao gồm các trường hợp tron tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại và biện pháp xử lý đối với trường hợp đó (nếu có): Không có.

Nhà thầu thứ 3 là Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hiền Minh Trang, trượt thầu do xếp hạng thứ 2, với giá dự thầu 1,215 tỷ đồng