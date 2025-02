Cty An Quốc bán phim MRI, phim CT-Scanner cho BVĐK Cà Mau có nguồn gốc từ đâu?

Không đối thủ cạnh tranh

Quyết định KQ2400594393_2502210822 công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Phim MRI và phim CT-Scanner cho Cty An Quốc trúng thầu với giá 2,778 tỷ đồng (giá gói thầu 2,866 tỷ đồng). Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 21/02/2025, Ông Tô Minh Nghị - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cà Mau đã có Quyết định KQ2400594393_2502210822 công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Phim MRI và phim CT-Scanner cho Cty An Quốc trúng thầu với giá 2,778 tỷ đồng (giá gói thầu 2,866 tỷ đồng).

Theo Quyết định KQ2400594393_2502210822 Cty An Quốc sẽ cung cấp 70.000 tấm Phim laser kích thước 35x43 cm nhãn hiệu Fujifilm do hãng FUJIFILM MATERIAL MANUFACTURING CO., LTD (Nhật Bản) sản xuất.

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh thường xuyên của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau năm 2024 - 2025 được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt KHLCNT tại Quyết định số 2309/QĐ- UBND ngày 26/11/2024 với tổng dự toán hơn 110,729 tỷ đồng.

Theo KHLCNT đã công bố, dự toán có 27 gói thầu liên kết trong đó. Có Gói thầu số 10: Phim MRI và phim CT-Scanner nêu trên. Ngày 23/11/2024, BVĐK có Quyết định 1455 /QĐ-BV phê duyệt E-HSMT, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu ngày 24/12/2024, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ; Nguồn vốn thực hiện được trích từ Nguồn thu HĐSN của BVĐKCM.

Gói thầu có giá 2,866 tỷ đồng, hoàn thành đóng mở thầu ngày 30/12/2024 với duy nhất Cty An Quốc dự thầu với giá 2,778 tỷ đồng.

Khách hàng ruột của Bệnh viện Vũng Tàu

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Thiết bị Y tế An Quốc (Cty An Quốc) có địa chỉ tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM; thành lập tháng 11/2007 với loại hình là công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật ông Phạm Phú Trường

Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào tháng 5/2016 đến ngày 25/2/2025, đã tham gia và trúng 325/388 gói trượt 44 gói 12 gói chưa có kết quả, 7 gói bị hủy,

Tổng giá trị trúng thầu khoảng 385,925 tỷ đồng (với hơn 12,381 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); Trong đó, với vai trò độc lập là 219,962 tỷ đồng và với vai trò liên danh là 165,962 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh)

Nhà thầu tham gia dự thầu nhiều ở TP HCM, Long An, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk

Là khách hàng của một số các bệnh viện như là Bệnh viện Vũng Tàu, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, Trung tâm y tế Châu Phú. Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri và Bệnh viện huyện Bình Chánh Trung tâm y tế huyện Châu Thành tỉnh An Giang, Bệnh viện đa khoa Hậu Giang... Từ đầu năm 2025 đến nay nhà thầu được ghi nhận là tham gia 11 gói, trúng 9 gói, 2 gói chưa có kết quả.

Riêng tại bệnh viện đa khoa Cà Mau nhà thầu được ghi nhận trúng 2 gói, trong đó có gói thầu nêu trên và năm 2023 trúng Gói thầu số 10: Phim MRI và phim CT-Scanner với giá 2,394 tỷ đồng (giá gói thầu 2,4 tỷ đồng) theo Quyết định 404/QĐ-BV ngày 28/06/2023 của Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Được biết, từ năm 2022 đến tháng 2/2024, Cty An Quốc trúng 28/28 gói cung cấp phim cho Bệnh viện Vũng Tàu trong đó có tới 15 gói chỉ định thầu:

Năm 2024 trúng Gói số 9: Phim khô laser với giá 3,78 tỷ đồng theo Quyết định 235/QĐ-BVVT ngày 30/01/2024 của Bệnh viện Vũng Tàu;