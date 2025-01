Bình Thuận: Liên danh Thọ Tấn - Thuận Tiến sẽ xây Trường Mẫu giáo Bình Minh

Gói thầu thu hút nhiều nhà thầu quan tâm

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Dự án Trường Mẫu giáo Bình Minh, huyện Đức Linh được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định 165/QĐ-SKHĐT ngày 16/07/2024 với tổng mức đầu tư hơn 24,69 tỷ đồng, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, nhu cầu thiết yếu cho việc dạy và học của Trường Mẫu giáo Bình Minh, huyện Đức Linh. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ vốn xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ngày 12/12/2024, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 07, 08, 09,10, 11, 12, 13 và 14 của Dự án được tại Quyết định số 437/QĐ-SKHĐT; Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận được giao làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh (bên mời thầu).

Trong đó, gói thầu số 07: Xây lắp toàn bộ công trình có giá 18,170 tỷ đồng được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 6347/QĐ-UBND ngày 16/12/2024, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Lập Thịnh đăng tải lên muasamcong.mpi.gov.vn ngày 16/12/2024, lựa chọn nhà thầu theo hình thức "Đấu thầu rộng rãi", phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ”.

Gói thầu hoàn thành đóng mở/ thầu ngày 25/12/2024, thu hút tới 6 nhà thầu và liên danh nhà thầu tham dự. Cụ thể:

Liên danh gói thầu số 07 (Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn - Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy Thuận Tiến) dự thầu với giá 18,169 tỷ đồng; giá sau giảm 16,2% là 15,226 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đức Anh dự thầu với giá 15,460 tỷ đồng

Liên danh Bình Trị - Hùng Huy Vũ (Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Bình Trị - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng Huy Vũ) dự thầu với giá 15,989 tỷ đồng.

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đông Nhật Huy và Công ty TNHH Xây dựng – Kỹ thuật Cao Thái Sơn dự thầu với giá 17,386 tỷ đồng, giá sau giảm 5% là 16,516 tỷ đồng

Liên danh Vĩnh Trinh - Bảo Minh (Công ty TNHH Xây lắp Vĩnh Trinh - Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế PCCC Bảo Minh) dự thầu với giá 17,552 tỷ đồng

Liên danh gói thầu số 07 Trường mẫu giáo Bình Minh, huyện Đức Linh (Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Phương Nam - Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Ninh Thuận) dự thầu với giá 17,698 tỷ đồng

Sau thời gian xét thầu, ngày 03/01/2025, UBND huyện Đức Linh đã ban hành Quyết định số KQ2400586665_2501031613 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh gói thầu số 07 (Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn - Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy Thuận Tiến) trúng thầu với giá 15,226 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 16,2%), thực hiện trong 330 ngày.

Quyết định số KQ2400586665_2501031613 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh gói thầu số 07 (Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn - Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy Thuận Tiến) trúng thầu (Nguồn MSC)

Năng lực các nhà thầu trong liên danh trúng thầu

Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn có địa chỉ tại Khu Phố 1, Thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận, được thành lập 2009; người đại diện pháp luật là Nguyễn Hữu Thọ

Từ năm 2015 đến 03/01/2025, nhà thầu đã tham gia khoảng 140 gói, trong đó trúng 110 gói. Tổng giá trị trúng thầu khoảng hơn 730 tỷ đồng (với 6,837 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 332 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 398 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị của tất cả các thành viên trong liên danh). Riêng tại tỉnh Bình Thuận, trong năm 2024 Công ty đã trúng khoảng 13 gói thầu (tính cả liên danh). Gần đây nhất là:

Gói thầu số 03: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công), thuộc Dự án “Nâng cấp đường GTNĐ thôn 6 xã Mê Pu đến xã Sùng Nhơn”; Ngày 30/12/2024, UBND huyện Đức Linh đã ban hành Quyết định 6501/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn trúng thầu với giá 6,750 tỷ đồng (giá gói thầu 8,059 tỷ đồng), thực hiện trong 180 ngày.

Quyết định 6501/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn trúng thầu (Nguồn MSC)

Gói thầu số 1: Xây dựng, thuộc Dự án “Điểm trường mầm non Đắc Lua (Điểm trường chính)”; Ngày 23/12/2024, BQLDA huyện Tân Phú đã ban hành Quyết định 1431/QĐ-BQL phê duyệt cho Liên danh Trường mầm non Đắc Lua (Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn-Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy NAA) trúng thầu với giá 6,019 tỷ đồng (giá gói thầu 6,155 tỷ đồng), thực hiện trong 150 ngày.

Gói thầu số 20: Xây lắp 02 khối chung cư C1, C2 và các hạng mục phụ trợ, thuộc Dự án “Chung cư sông Cà Ty, thành phố phan Thiết”; Ngày 04/12/2024, BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định 658/QĐ-BQLDA phê duyệt cho Liên danh Chung Cư Cà Ty (Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Đồng Tiến - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HODECO - Công ty TNHH Xây lắp Thọ Tấn - Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy Thuận Tiến) trúng thầu với giá 175,858 tỷ đồng (giá gói thầu 202,628 tỷ đồng), thực hiện trong 640 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)

Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy Thuận Tiến có địa chỉ tại phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận thành lập năm 2014; Người đại diện pháp luật là Phạm Văn Thực.

Từ năm 2017 đến ngày 03/01/2025, nhà thầu được ghi nhận trúng 147/158 gói, trượt 8 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu cả độc lập lẫn liên danh hơn 1.419 tỷ đồng (với hơn 13,2 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò liên danh hơn 1.333 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị của tất cả các thành viên trong liên danh).

Riêng trong năm 2024, nhà thầu đã tham gia 28 gói thầu và trúng 26 gói thầu. Gói thầu tiêu biểu gần nhất mà công ty này tham gia và trúng tại Bình Thuận cụ thể:

Gói thầu số 33 - Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả hệ thống camera), thuộc Dự án “Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận (lần 2)”: Ngày 29/12/2024, Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận đã ban hành Quyết định KQ2400594746_2412291108 phê duyệt cho Liên danh Thiên Sinh – Khang Minh – Thuận Tiến (Công ty TNHH Xây dựng Thiên Sinh - Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây dựng và Thương mại Khang Minh - Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy Thuận Tiến) trúng thầu với giá 10,455 tỷ đồng (giá gói thầu 10,497 tỷ đồng, giá dự toán 10,582 tỷ đồng), thực hiện trong 180 ngày.

Quyết định KQ2400594746_2412291108 phê duyệt cho Liên danh Thiên Sinh – Khang Minh – Thuận Tiến (Công ty TNHH Xây dựng Thiên Sinh - Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây dựng và Thương mại Khang Minh - Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy Thuận Tiến) trúng thầu (Nguồn MSC)

Gói thầu số 09: Xây dựng và lắp đặt toàn bộ thiết bị cho công trình, thuộc Dự án “Khối nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy và chỉnh trang một số hạng mục Trụ sở Tỉnh ủy”: Ngày 27/12/2024, BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định KQ2400555820_2412271539 phê duyệt cho Liên danh nhà thầu CPTL – PCCC Thuận Tiến – Nguyễn Hoàng Thanh – Ngô Gia – Hoàng Phúc (Công ty CP Trường Long - Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy Thuận Tiến - Công ty TNHH Điện lạnh Nguyễn Hoàng Thanh - Công ty TNHH Xây dựng Ngô Gia - Công ty TNHH Hoàng Phúc) trúng thầu với giá 40,339 tỷ đồng (giá gói thầu 42,842 tỷ đồng, giá dự toán 42,842 tỷ đồng), thực hiện trong 240 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).( Liên danh nhà thầu CPTL – PCCC Thuận Tiến – Nguyễn Hoàng Thanh – Ngô Gia – Hoàng Phúc duy nhất tham gia và trúng thầu)

Gói thầu Số 16 Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án “Nâng cấp trụ sở UBND phường Kinh Dinh (sau khi hợp nhất)”: Ngày 19/12/2024, BQLDA đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã ban hành Quyết định 413/QĐ-BQLDA phê duyệt cho Liên danh Công ty Chân An - Thuận Tiến (Công ty TNHH Châu An - Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy chữa cháy Thuận Tiến) trúng thầu với giá 17,323 tỷ đồng (giá gói thầu 17,270 tỷ đồng, giá dự toán 17,342 tỷ đồng), thực hiện trong 240 ngày. (Liên danh Công ty Chân An - Thuận Tiến duy nhất tham gia và trúng thầu).