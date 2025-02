Bình Phước: Liên danh trúng gói xây lắp tại phường Tân Đồng là ai?

Ngày 21/02/2025, ông Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch UBND phường Tân Đồng (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) có Quyết định số KQ2500035743_2502210814 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng đường vào nhà văn hóa khu phố 5, phường Tân Đồng.

Quyết định số KQ2500035743_2502210814.



Theo quyết định nêu trên, Liên danh công ty Bảo An – Phước Hải – Hào Quang (gồm các thành viên: Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo An; Công ty TNHH Xây dựng Phước Hải và Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Hào Quang) là nhà thầu trúng Thi công xây dựng với giá 12,696 tỷ đồng (giá gói thầu 12,955 tỷ đồng, tiết kiệm 259 triệu đồng so với giá gói thầu, tỉ lệ tiết kiệm sau giảm giá 2%) thuộc loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 180 ngày. Tại gói thầu này, Liên danh Công ty Vạn Tín Phát - Phước Tiến (gồm các thành viên: Công ty TNHH MTV Vạn Tín Phát và Công ty TNHH Thương mại - Tư vấn xây dựng cầu đường Phước Tiến) tham gia dự thầu với giá dự thầu sau giảm 11,939 tỷ đồng trượt thầu với lý do nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Trước đó, ngày 11/12/2024, UBND thành phố Đồng Xoài có Quyết định số 3224/QĐ-UBND phê duyệt dự án: Xây dựng đường vào nhà văn hóa khu phố 5, phường Tân Đồng do UBND phường Tân Đồng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 14,8 tỷ đồng. Dự án nhằm đảm bảo tuyến đường được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch, phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố và định hướng hoàn thành cơ bản các tiêu chí của đô thị loại II, cuối nhiệm kỳ 2020-2025 và theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, đồng thời, chỉnh trang, phát triển đô thị, mở rộng các tuyến đường theo quy hoạch theo hình thức vận động Nhân dân tự nguyện trả lại đất (hiến đất) để làm đường.

Ngày 17/01/2025, UBND thành phố Đồng Xoài đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 85/QĐ-UBND. Được biết, gói thầu thi công xây dựng là một trong tám gói thầu thuộc dự án xây dựng đường vào nhà văn hóa khu phố 5, phường Tân Đồng.

Ngày 05/02/2025, UBND phường Tân Đồng phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số E2500035743_2502051533 , lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn ngân sách thành phố Đồng Xoài năm 2024 - 2027 (vốn đầu tư công).

Thời điểm hoàn thành đóng, mở thầu ngày 17/02/2025, có hai nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu thi công xây dựng.

UBND phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. (ảnh: Internet).



Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo An - Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, công ty được thành lập ngày 04/10/2017 có địa chỉ tại phường phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, Bình Phước.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 26/07/2019 đến ngày 21/02/2025, công ty đã tham gia 87 gói thầu (64 gói tại tỉnh Bình Phước), trong đó trúng 50 gói, trượt 27 gói, 10 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 84,930 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 40,682 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 44,248 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Năm 2024, công ty tham gia tổng cộng 28 gói thầu (trúng 15 gói, trượt 13 gói). Trong đó, trúng 4 gói do UBND phường Tân Bình làm chủ đầu tư với tổng giá trị các gói thầu 4,559 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Phước Hải - Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, công ty được thành lập ngày 20/12/2022 có địa chỉ tại phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 24/04/2024 đến ngày 21/02/2025, công ty đã tham gia 2 gói thầu, trong đó trúng 2 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 13,027 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 330,9 triệu đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 12,696 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Ngoài gói thầu thi công xây dựng do UBND phường Tân Đồng làm chủ đầu tư nêu trên, trong năm 2024, công ty TNHH Xây dựng Phước Hải tham gia và trúng thầu duy nhất gói Sửa chữa, thay thế trạm biến áp III - 250KV của Trung tâm Y tế huyện do Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú làm chủ đầu tư với giá 330,9 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Hào Quang - Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT, công ty được thành lập ngày 28/09/2017 có địa chỉ tại phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo số liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), từ ngày 24/04/2024 đến ngày 21/02/2025, công ty đã tham gia 6 gói thầu, trong đó trúng 3 gói và 3 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là 14,805 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là 2,108 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là 12,696 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Ngoài gói thầu thi công xây dựng do UBND phường Tân Đồng làm chủ đầu tư nêu trên, trong năm 2024, Công ty TNHH MTV Xây dựng cầu đường Hào Quang tham gia và trúng duy nhất gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án cải tạo, sửa chữa rào chắn lối vào hạn chế xe khu vực Quảng trường 23/3 và Công viên Xoài do UBND phường Tân Phú với giá trúng thầu 320,1 triệu đồng.