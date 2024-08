Bình Dương: Liên danh 4 nhà thầu dự gói làm đường gần 40 tỷ

Duy nhất 1 liên danh dự thầu

Dự án Xây dựng đường trên kênh T4 được UBND TP Dĩ An (Bình Dương) phê duyệt tại Quyết định 3303/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 với tổng mức đầu tư hơn 119,751 tỷ đồng. UBND TP Dĩ An phê duyệt xây dựng đường trên kênh T4 nhằm kết nối giao thông khu vực, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, thuận lợi cho người dân khi tham gia lưu thông. Hạn chế tình trạng giao cắt qua các giao lộ với đường sắt, đảm bảo an toàn giao thông; Xây dựng hệ thống thoát nước cho khu vực, giải quyết ngập úng đô thị; chỉnh trang đô thị từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực nói riêng cũng như TP Dĩ An nói chung.

Dự án đường trên kênh T4 có tổng chiều dài 1394m được thiết kế tải trọng TC 100kN; 2 làn xe; vỉa hè 4mx4m, độ dốc ngang hè đường khoảng 1% hướng vào trong; bề rộng mặt đường 2x4,5m. Xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục; trồng cây xanh trên vỉa hè, bố trí hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước thải, hệ thống an toàn giao thông... đảm bảo đúng tiêu chuẩn đường đô thị...

Biên bản mở E-HSĐXKT. Nguồn MSC

UBND TP Dĩ An giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Dĩ An chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ tổ chức mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức "Một giai đoạn hai túi hồ sơ"; nguồn vốn thực hiện được trích từ Ngân sách TP Dĩ An.

Theo Biên bản mở E-HSĐXKT đã được Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực TP Dĩ An và Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ công bố ngày 9/8/2024, Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có giá dự toán hơn 39,247 tỷ đồng, duy nhất Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường – Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn – Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn – Công ty TNHH Xây dựng Bình Đường dự thầu.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường có địa chỉ tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương; thành lập năm 2007 với loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Đặng Huy Đạt.

Theo tìm hiểu từ tháng 10/2015 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 108/113 gói, trượt 4 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.054 tỷ đồng (với hơn 881,685 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập gần 300 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 755,588 tỷ đồng.

Nhà thầu thường tham gia và trúng của một số bên mời thầu như: Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng việt trẻ (19/21 gói); Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng AIC (17/17 gói); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một (6/6 gói)...

Ngày 26/1/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương phê duyệt Quyết định 20/QĐ-QLDA cho Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Trường – Công ty CP Đầu tư Quốc Việt trúng gói thầu Thi công xây dựng Đoạn 3 từ Km31+993.65 đến Km41+791.53 với giá hơn 96,552 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu hơn 97,035 tỷ đồng)

Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn có địa chỉ tại phường 9, quận 3, TP HCM; thành lập năm 2010 do ông Phạm Văn Dũng làm đại diện pháp luật.

Từ tháng 5/2017 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 71/83 gói, 6 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.856 tỷ đồng (với hơn 876 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 196,879 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1.659 tỷ đồng.

Công ty CP đường sắt Sài Gòn có địa chỉ tại phường 9, quận 3, TP HCM thành lập năm 2010; người đại diện pháp luật Lê Đình Hà.

Từ tháng 10/2019 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 17/18 gói thầu, 1 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 931,350 tỷ đồng với hơn 20,028 tỷ đồng trong vai trò nhà thầu độc lập, với vai trò liên danh hơn 911,321 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Bình Đường (có địa chỉ tại KP Nhị đồng 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương); thành lập năm 2001; người đại diện pháp luật Nguyễn Văn Vinh.

Từ tháng 5/2016 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 19/28 gói, trượt 6 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 233,683 tỷ đồng (với 293,595 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong vai trò độc lập hơn 58,873 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 174,810 tỷ đồng.