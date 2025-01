Bình Dương: Gói thầu trang trí cổng chào hơn 1 tỷ về tay Cty dịch vụ VNCT

Năng lực nhà thầu

Có địa chỉ tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Công ty TNHH thương mại dịch vụ VNCT (Công ty dịch vụ VNCT) được thành lập năm 2018 với loại hình công ty TNHH MTV; hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật là ông Lê Quốc Anh.

Ngày 31/10/2024, TP.Tân Uyên thông qua phương án trang trí Chào mừng năm mới 2025. Nguồn http://tanuyen.binhduong.gov.vn

Từ năm 2019 đến nay (16/01/2025), công ty đã tham gia 55 gói thầu, trúng 33 gói, trượt 11 gói, 11 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu gần 52 tỷ đồng (với 289,029 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập khoảng 48 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 3,702 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh). Nhà thầu chủ yếu tham gia dự thầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hiện nhà thầu đang chờ kết quả rất nhiều gói trang trí khác như: Gói Trang trí cổng chào, đường hoa và đèn giăng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Trang trí cổng chào, đường hoa và đèn giăng Trung tâm huyện mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 do Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá 4,905 tỷ đồng và Công ty dịch vụ VNCT dự thầu với giá 4,897 tỷ đồng, cạnh tranh cùng 2 nhà thầu khác là Công ty TNHH thương mại dịch vụ Happy House và Công ty TNHH MTV thiết kế và quảng cáo Lê Quang Lợi;

Gói Trang trí, sửa chữa cổng chào cầu Vĩnh Bình - phường Vĩnh Phú và vòng xoay Gò Đậu phục vụ Xuân Ất Tỵ năm 2025 và Thuê pano tuyên truyền phục vụ Xuân Ất Tỵ năm 2025 trên các tuyến đường Đại lộ Bình Dương, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Lũy, Lê Lợi và đường Hùng Vương; Chương trình văn nghệ mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 (04 đêm: Từ đêm giao thừa đến mùng 03 Tết) đều do Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư....

Quyết định KQ2400621343_2501151519 công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Trang trí cổng chào Cầu Rạch Tre, cổng chào Mười Muộn và cổng chào Bayer thành phố Tân Uyên mừng Đảng, mừng Xuân năm 2025. Nguồn MSC

Mới đây (15/01/2025), Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Tân Uyên đã phê duyệt Quyết định KQ2400621343_2501151519 công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Trang trí cổng chào Cầu Rạch Tre, cổng chào Mười Muộn và cổng chào Bayer thành phố Tân Uyên mừng Đảng, mừng Xuân năm 2025 thuộc KHLCNT Hạng mục: Trang trí cổng chào Cầu Rạch Tre, cổng chào Mười Muộn và cổng chào Bayer thành phố Tân Uyên mừng Đảng, mừng Xuân năm 2025. Gói thầu có giá 1,055 tỷ đồng, Công ty dịch vụ VNCT trúng thầu với giá 1,041 tỷ đồng. Tại gói thầu này Công ty TNHH MTV thiết kế và quảng cáo Lê Quang Lợi xếp hạng 3; Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ quảng cáo Lê Quang xếp hạng 2.

Gói thầu thuộc KHLCNT Hạng mục: Trang trí cổng chào Cầu Rạch Tre, cổng chào Mười Muộn và cổng chào Bayer thành phố Tân Uyên mừng Đảng, mừng Xuân năm 2025 được UBND TP Tân Uyên phê duyệt KHLCNT số 9054/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 với tổng dự toán 1,081 tỷ đồng. UBND TP giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Tân Uyên đại diện chủ đầu tư.

Gói thầu được Chủ đầu tư phê duyệt e-HSMT tại Quyết định E2400621343_2412292122 ngày 30/12/2024; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Minh Hồng Phúc (bên mời thầu) đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày; lựa chọn nhà thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ", nguồn vốn thực hiện Ngân sách thành phố bố trí trong dự toán năm 2025 của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Tân Uyên. Hoàn thành đóng mở thầu ngày 8/1/2025 với 3 nhà thầu cạnh tranh. Trong đó, Công ty TNHH MTV thiết kế và quảng cáo Lê Quang Lợi dự thầu với giá 1,055 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ quảng cáo Lê Quang dự thầu với giá 1,053 tỷ đồng.

Trúng 23/28 gói do Công ty Đồng Thuận Thành mời thầu

Theo thống kê chưa đầy đủ của PV từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ năm 2021 đến nay, nhà thầu đã tham gia và trúng 23/28 gói thầu do Công ty TNHH thương mại dịch vụ tư vấn Đồng Thuận Thành (Công ty Đồng Thuận Thành) tổ chức mời thầu. Trong đó, năm 2024 trúng gói Trang trí đường phố huyện Phú Giáo Xuân Giáp Thìn năm 2024 với giá 4,779 tỷ đồng thuộc KHLCNT cùng tên do Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư, theo Quyết định 223/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 do UBND huyện Phú Giáo ký quyết định phê duyệt.

Năm 2023, tham gia 10 gói trúng 8 gói như: Sửa chữa, thay thế hệ thống chữ trên pano hoa trang trí thuộc địa bàn thành phố trị giá 190,621 triệu đồng do Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư;

Sửa chữa hệ thống đèn trang trí trên pano tại giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường CMT8 trị giá 192,26 triệu đồng do Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư;

Thay thế đèn trang trí các gốc cây dầu trong khuôn viên công viên Nguyễn Du, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một trị giá 619,822 triệu đồng;

Thuê pano tuyên truyền phục vụ xuân Quý Mão năm 2023 trên các tuyến đường đại lộ Bình Dương, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Lũy, Lê Lợi và đường Hùng Vương trị giá 418,177 triệu đồng;

Trang trí cổng chào, đường hoa và đèn giăng Trung tâm Huyện mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023 với giá 4,332 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư;

Chương trình ca nhạc chào mừng năm mới Xuân Quý Mão năm 2023 (04 đêm) với giá 3,197 tỷ đồng;

Trang trí Hội hoa xuân phục vụ Xuân Quý Mão năm 2023 với giá 4,001 tỷ đồng;

Trang trí đường phố huyện Phú Giáo Xuân Quý Mão năm 2023 với giá 3,989 tỷ đồng...