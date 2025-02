Bình Dương: Gói thầu làm đường hơn 4 tỷ về tay giao thông Thiên Hùng

Không đối thủ cạnh tranh

Quyết định KQ2500004425_2502030748 phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp bê tông nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước đường nối KB-01 đến KB-05, khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 03/02/2025 ông Huỳnh Hữu Phúc - Chủ tịch UBND phường Khánh Bình (TP Tân Uyên, Bình Dương) đã ký Quyết định KQ2500004425_2502030748 phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp bê tông nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước đường nối KB-01 đến KB-05, khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình cho công ty TNHH xây dựng giao thông Thiên Hùng (Cty Thiên Hùng) trúng thầu với giá 4,282 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 4,302 tỷ đồng), thực hiện 120 ngày.

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp bê tông nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước đường nối KB-01 đến KB-05, khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình được UBND TP Tân Uyên (Bình Dương) phê duyệt tại Quyết định 4264/QĐ-UBND ngày 3/7/2024 với tổng mức đầu tư 5,147 tỷ đồng nhằm từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch mạng lưới đường giao thông, hệ thống thoát nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

Tuyến đường được đầu tư có chiều dài 489m, tải trọng xe thiết kế 6 tấn, vận tốc thiết kế 20km/h; Kết cấu mặt đường Bê tông nhựa nóng; hệ thống thoát nước dọc sử dụng mương bê tông cốt thép (60x60)cm; hệ thống thoát nước ngang xây dựng cống hộp bê tông cốt thép (80x80)cm đậy đan lưới thép...

Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Khánh Duy chịu trách nhiệm tổ chức tư vấn khảo sát, lập báo có kinh tế kỹ thuật xây dựng.

UBND TP Tân Uyên giao UBND phường Khánh Bình làm chủ đầu tư, Dự án có 2 lần thay đổi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Theo KHLCNT đã được UBND TP Tân Uyên phê duyệt tại Quyết định 8971/QĐ_UBND ngày 16/12/2024 dự án có 6 gói thầu liên kết trong đó có gói Thi công xây lắp.

Ngày 06/01/2025, UBND phường Khánh Bình phê duyệt E-HSMT tại Quyết định E2500004425_2501061308, Công ty TNHH tư vấn xây dựng BA đăng tải cùng ngày. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương 'Một giai đoạn một túi hồ sơ', nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách TP Tân Uyên.

Gói thầu hoàn thành đóng mở thầu ngày 20/01/2025, theo Biên bản mở thầu đã công bố chỉ duy nhất Cty Thiên Hùng dự thầu và trúng.

Trúng 25/30 gói thầu tại Bình Dương

Cty Thiên Hùng được chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân Thiên Hùng vào tháng 7/2017. Cty Thiên Hùng có địa chỉ tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, Bình Dương; thành lập năm 2003 với loại hình công ty TNHH một thành viên; người đại diện pháp luật Lý Kế Hùng.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2018, tính tới ngày 5/2/2025, nhà thầu đã tham gia và trúng 25/30 gói trượt 4 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu khoảng hơn 90,782 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập.

Tính tới thời điểm hiện tại nhà thầu đã tham gia và trúng khoảng 25/30 gói thầu hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từng đấu với 12 nhà thầu trong 9 gói, thắng 4 gói, thua 4 gói, 1 gói chưa có kết quả. Là khách hàng của một số bên mời thầu như Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phước Tấn, Công ty TNHH tư vấn xây dựng BA, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vững Tiến...

Hiên, nhà thầu đang chờ kết quả gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Thuận An do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thuận An làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phước Tấn tổ chức mời thầu.

Năm 2024, nhà thầu được ghi nhận tham gia 7 gói, trúng 3 gói, 1 gói đang chờ kết quả nêu trên, trượt 3 gói trong đó có tới 6 gói thầu do Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phước Tấn mời thầu, 1 gói do Công ty TNHH xây dựng Greencom mời thầu.

Năm 2023, nhà thầu tham gia 5 gói trúng cả 5, các gói thi công xây lắp này đều do Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phước Tấn mời thầu tổng giá trị khoảng gần 26 tỷ đồng...