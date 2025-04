Biết gì về Sa Ha Do vi phạm môi trường, bị phạt gần 1 tỷ?

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP gạch men Sa Ha Do.

Theo đó, Công ty CP gạch men Sa Ha Do bị xử phạt với 4 hành vi gồm: không có giấy phép môi trường theo quy định, không hoàn thành việc xây lắp hệ thống thu gom, thoát nước mưa, không hoàn thành việc xây lắp đặt hệ thống thu gom, thoát nước thải của KCN và chưa có hệ thống thu gom, thoát nước thải tiếp nhận khi thêm dự án đầu tư có phát sinh nước thải trong KCN.

Với 4 hành vi trên, Công ty CP gạch men Sa Ha Do bị xử phạt hành chính tổng số tiền 990 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty CP gạch men Sa Ha Do còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Về Công ty CP gạch men Sa Ha Do được thành lập vào tháng 2/2010, có địa chỉ trụ sở tại Ấp Bình Chánh, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Nguyễn Quang Tài. Ngoài ra, ông Tài còn đại diện cho Công ty cổ phần gạch men Phương Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

Công ty CP gạch men Sa Ha Do là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Trở lại với Công ty CP gạch men Sa Ha Do, doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư của Cụm công nghiệp VLXD Tân An tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Theo tờ Pháp luật TP HCM, trước đó, tháng 8/2024 Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Đồng Nai chỉ ra hàng loạt sai phạm liên quan đến xây dựng và bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này tại Cụm công nghiệp VLXD Tân An tại huyện Vĩnh Cửu.