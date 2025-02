Bệnh viện ĐK Cà Mau duyệt cho Cty DHC Việt Nam trúng 3 gói thầu trong 1 ngày

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia, ngày 17/1, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau đã có quyết định số 69 QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói thầu số 12: Kim chọc dò và các vật tư sinh thiết, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh thường xuyên của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau năm 2024 – 2025. Gói thầu có giá hơn 3,43 tỷ đồng.



Theo đó, chỉ có Công ty TNHH Đầu tư Phát triển DHC Việt Nam là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng gói thầu này với giá hơn 3,32 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong vòng 12 tháng.

Danh mục hàng hóa của gói thầu gồm 15 sản phẩm gồm: 100 cái Kim sinh thiết tiền liệt tuyến tự động của hãng Bard Reynosa S.A. de C.V./ CareFusion D.R 203 (Mexico/Dominican Republic); 2 cái Kim sinh thiết tiền liệt tuyết tự động dùng nhiều lần của hãng C.R Bard (Mỹ); 20 cái Catherter đo áp lực động mạch xâm lấn của hãng Biometrix (Israel); 900 cái Catherter 2 nòng đặt tĩnh mạch đùi của hàng Biometrix (Israel)l 18 cái Catherter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng của Biometrix (Israel); 1.000 cái Catherter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng của BL Lifesciences (Ấn Độ); 12 cái Kim chọc hút tuỷ xương của hãng Zamar D.O.O Limited Liability (Croatia); 50 cái Bộ catherter cổ hầm dùng trong lọc máu dài hạn của hãng Joline GmbH & Co. KG (Đức); 100 cái Kim sinh thiết mô mềm các cỡ của Zamar D.O.O (Croatia); 100 cái Kim sinh thiết bán tự động không kèm kinh dẫn đường của hãng Pajunk Medizintechnologie GmbH (Đức); 100 cái Túi truyền áp lực của hãng Smiths Medical ASD (Mỹ); 100 cái Kim sinh thiết số 14 tự động của hãng Merit Maquiladora Mexico, S. D E R.L D E C.V (Mexico); 20 cái Kim sinh thiết lõi số 14 bán tự động của hãng Merit Maquiladora Mexico, S. D E R.L D E C.V (Mexico); 40 bộ đốt nhiệt điều trị khối u sử dụng sóng cao tần của hãng Apro Korea (Hàng Quốc); 10 bộ kim đốt sóng cao tần điều trị u gan của Apro Korea (Hàn Quốc).

Cùng ngày, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển DHC Việt Nam cũng nhận được quyết định số 70 QĐ/BV của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói thầu số 13: Vật tư dùng trong chạy thận nhân tạo thường qui, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh thường xuyên của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau năm 2024 – 2025 với giá hơn 6,92 tỷ đồng, trong khi giá gói thầu là hơn 7,05 tỷ đồng.

Gói thầu này có 8 danh mục hàng hoá gồm: 2.000 Quả lọc thận nhân tạo siêu lọc của hãng Fresenius Medical Care Deutschland GmbH St. Wendel Plant (Đức); 10.000 Quả lọc thận nhân tạo thường quy cũng của hãng Fresenius Medical Care Deutschland GmbH St. Wendel Plant (Đức); 65 Quả lọc an toàn dành máy B.Braun của B. Braun Avitum Saxonia GmbH; 10.400 Bộ dây truyền máu dùng cho lọc thận của hãng Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co.,Ltd (Trung Quốc); 111.000 Kim chạy thận nhân tạo của hãng Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co.,Ltd (Trung Quốc); 40 Can dung dịch sát khuẩn màng lọc thận nhân tạo của hãng Ruhl AG & Co. Chemische Fabrik KG (Đức); 1.400 Can dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo Axit Citric 50% của hãng Inspramed Medikal Sanayi ve Ticaret A.S (Thổ Nhĩ Kỳ); 56.000 Bộ tiêm chích dùng trong chạy thận nhân tạo của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành (Việt Nam).

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. (Ảnh internet)

Với Gói thầu số 18: Vật tư dùng cho Phẫu thuật Phaco, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh thường xuyên của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau năm 2024 – 2025, được phê duyệt theo quyết định số 71 QĐ/BV có giá hơn 8,05 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển DHC Việt Nam cũng là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng với giá hơn 7,62 tỷ đồng.

Gói thầu này có 14 danh mục hàng hoá gồm: 1.200 cái thuỷ tinh thể nhân tạo lắp sẵn có dụng cụ đi kèm, lọc ánh sáng xanh, chống loá của hãng Ophthalmo Pro GmbH (Đức); 300 cái Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, 3 mảnh, phi cầu, lắp sẵn của hãng Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan - Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản (Thái Lan); 500 cái Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, 3 mảnh, phi cầu, lắp sẵn của hãng Hoya Lamphun Ltd/ Thái Lan - Thiết kế và phát triển: Hoya Medical/ Nhật Bản (Thái Lan); 100 cái Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, tầm nhìn trung gian của hãng AMO Puerto Rico Manufacturing Inc./ AMO Groningen B.V (Mỹ/ Hà Lan); 40 cái Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, một mảnh, phi cầu của hãng Carl Zeiss Meditec AG/ 'Carl Zeiss Meditec SAS (Đức/ Pháp); 1.600 ống Dịch nhầy sử dụng cho phẫu thuật phaco của hãng Ophthalmic Technology (Ấn Độ); 400 ống Dịch nhầy sử dụng cho phẫu thuật Phaco ( loại đậm đặc) của hãng AJL Ophthalmic (Tây Ban Nha); 240 cái Cassette cho máy mổ phaco của hãng OPTIKON 2000 s.p.a. (sản xuất tại Ý, xuất xứ tại Pháp); 5 cái Đầu rửa hút IA của hãng OPTIKON 2000 s.p.a. (Ý); 10 hộp Kim rửa, hút dành cho máy Phaco của hãng Medicel AG (Thuỵ Sỹ); 5 hộp Bộ cắt dịch kính dùng 1 lần của hãng Optikon 2000 Spa (Ý); 2.600 miếng dán mắt của hãng Wuhan Huawei Technology (Trung Quốc); 150 Dao mổ phụ Phaco 15 độ và 140 Dao mổ Phaco 2,2mm - 3,2mm của hãng Rumex International Ltd (Vương Quốc Anh).

Được biết, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển DHC Việt Nam thành lập năm 2018 với người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Được. Trụ sở của công ty đặt tại F3-15 Đường số 7, KDC Nam Long, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Cần Thơ.

Theo thống kê chưa đầy đủ, Công ty DHC Việt Nam đã tham gia 90 gói thầu, trong đó trúng 52 gói, trượt 23 gói, 14 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là hơn 124,78 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là với vai trò độc lập khi chiếm 104,88 tỷ đồng. Công ty DHC Việt Nam là nhà thầu quen thuộc của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau khi có tới 6/7 gói trúng thầu và Bệnh viện Quân y 120 với 3/5 gói trúng...