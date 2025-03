An Giang: Liên danh 2 nhà thầu sẽ thi công trường mẫu giáo Long Hòa

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn); ngày 17/02/2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân, ký Quyết định số KQ2400598670_2502170948 - phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây lắp công trình, thuộc Dự án Trường mẫu giáo Long Hòa (Long Hòa 1).

Tại gói thầu này, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Phước Vạn Thịnh - Công ty TNHH Kỹ thuật PCCC An Thịnh là đơn vị trúng thầu với giá 7,960 tỷ đồng (giá gói thầu 9,661 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng 300 ngày (kể từ ngày khởi công).

Một phần quyết định số KQ2400598670_2502170948 (Nguồn: MSC)

Trước đó, ngày 02/12/2024, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số: 1832/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) thuộc dự án Trường mẫu giáo Long Hòa (Long Hòa 1) với tổng mức đầu tư 13,670 tỷ đồng.

Gói thầu được phê duyệt E-HSMT tại Quyết định số 656/QĐ-BQL ngày 20/12/2024, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn ngân sách tỉnh.

Gói thầu hoàn thành đóng mở thầu ngày 30/12/2024, theo Biên bản mở thầu đã công bố, ngoài Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Phước Vạn Thịnh - Công ty TNHH Kỹ thuật PCCC An Thịnh đã trúng thầu, còn có 9 nhà thầu khác tham dự là Liên danh Trường mẫu giáo Long Hoà (Long Hoà 1); Liên danh Minh Phát - An toàn 114; Liên danh Công ty CP Xây lắp An Giang và Công ty TNHH Xây dựng - Điện tử Phú Quí; Liên danh Thành Sơn - Phương Nghi; Liên danh Gói thầu số 07; Liên danh Xây dựng TQP - Uy Vũ; Liên danh gói thầu số 07; Liên danh Toàn Thành – Mười Đức; Công ty CP Xây dựng - Thương mại CMC là những nhà thầu đã bị trượt thầu, cụ thể:

Liên danh Trường mẫu giáo Long Hoà (Long Hoà 1) xếp hạng 5, Liên danh gói thầu số 07 xếp hạng 4, Liên danh Công ty CP Xây lắp An Giang và Công ty TNHH Xây dựng - Điện tử Phú Quí xếp hạng 3, Liên danh Thành Sơn - Phương Nghi xếp hạng 2.

Liên danh Minh Phát - An toàn 114, Liên danh Xây dựng TQP - Uy Vũ, Liên danh Toàn Thành – Mười Đức, Công ty CP Xây dựng - Thương mại CMC không đáp ứng năng lực kinh nghiệm và Liên danh Gói thầu số 07 không đạt tính hợp lệ.

Huyện Phú Tân. (Ảnh minh họa)

Năng lực của Liên danh 2 nhà thầu ra sao?

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT; Công ty TNHH Xây dựng Phước Vạn Thịnh (địa chỉ trụ sở tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) thành lập năm 2012; người đại diện pháp luật là Nguyễn Phước Trí.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được, từ năm 2018 đến nay, Công ty Phước Vạn Thịnh đã tham gia khoảng 196 gói thầu; trong đó, trúng khoảng 83 gói. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 337,002 tỷ đồng (cả trong vai trò độc lập và liên danh).

Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, doanh nghiệp đã trúng 2/6 gói thầu, cụ thể:

Ngoài gói vừa trúng thầu nêu trên, Công ty Phước Vạn Thịnh còn trúng thêm Gói thầu số 13: Thi công xây lắp công trình + cung cấp và lắp đặt thiết bị, thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cụm, Tuyến dân cư trên địa bàn xã Lê Chánh; Công ty TNHH Xây dựng Phước Vạn Thịnh được UBND xã Lê Chánh phê duyệt trúng thầu với giá 3,599 tỷ đồng (giá gói thầu 3,627 tỷ đồng), thực hiện trong 210 ngày, từ 22/02/2025.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT; Công ty TNHH Kỹ thuật PCCC An Thịnh (địa chỉ trụ sở tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP HCM) thành lập năm 2015; người đại diện pháp luật là Nguyễn Công Anh Đức.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được, từ năm 2024 đến nay, Công ty PCCC An Thịnh đã tham gia khoảng 9 gói thầu; trong đó, trúng khoảng 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 38,553 tỷ đồng (cả trong vai trò độc lập và liên danh).

Từ đầu năm 2025 đến nay đã tham gia 2 gói thầu, ngoài gói vừa trúng thầu đã nêu trên thì Công ty TNHH Kỹ thuật PCCC An Thịnh cũng trượt 1 gói thầu…