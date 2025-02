7 nhà thầu trúng gói mua dược liệu lại BV ĐK Đắk Nông

Nhiều mặt hàng đã tìm được nhà thầu

Một phần Quyết định KQ2400539966_2502101409, về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền

Mới đây, ngày 10/2 ông Trần Duy Dũng - Giám độc BVĐK tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định KQ2400539966_2502101409, về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền thuộc dự toán mua sắm Mua thuốc cấp cứu, thuốc thiết yếu phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông năm 2024.

Theo đó, Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền có giá 1,819 tỷ đồng với 9 phần lô được công bố cho 7 nhà thầu. Riêng phần lô PP2400435581 (Diệp hạ châu, Bồ bồ, Chi tử) không có nhà thầu tham dự.

Theo đó các nhà thầu trúng thầu gồm:

Công ty TNHH dược phẩm AT&C trúng lô PP2400435577 Bạch quả, Định lăng với giá 281.400.000 đồng thực hiện trong 180 ngày;

Công ty CP dược - vật tư y tế Đắk Lắk trúng lô PP2400435578 Actiso, Rau đắng đất, bìm bìm với giá 119.000.000 đồng và lô PP2400435580 Cao xương hỗn hợp/Cao quy bản, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa với giá 230.000.000 đồng;

Công ty CP dược phẩm Trung ương 3 trúng lô PP2400435579 Cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu: Độc hoạt; Quế nhục; Phòng phong; Đương quy; Tế tân; Xuyên khung; Tần giao; Bạch thược; Tang ký sinh; Địa hoàng; Đỗ trọng; Nhân sâm; Ngưu tất; Bạch linh; Cam thảo với giá 60.900.000 đồng;

Công ty CP HT Medical trúng lô PP2400435582 Độc hoạt, Quế nhục, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa, Đỗ trọng, Nhân sâm, Ngưu tất, Phục linh, Cam thảo với giá 315.000.000 đồng;

Công ty CP dược- trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) trúng lô PP2400435583 Đương quy, Bạch quả với giá 63.840.000 đồng;

Công ty CP dược Avispharm BMT trúng lô PP2400435584 Đương quy, Đỗ trọng, Cẩu tích, Đan sâm, Liên nhục, Tục đoạn, Thiên ma, Cốt toái bổ, Độc hoạt, Sinh địa, Uy linh tiên, Thông thảo, Khương hoạt, Hà thủ ô đỏ với giá 180.000.000 đồng;

Công ty CP dược Vacopharm trúng lô PP2400435585 Hồng hoa, Hà thủ ô đỏ, Bạch thược, Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu, Thục địa với giá 390.000.000 đồng và lô PP2400435586 Lá sen, Lá vông, Lạc tiên, Tâm sen, Bình vôi với giá 107.200.000 đồng.

Tại gói thầu trên, phần lô PP2400435581 Diệp hạ châu, Bồ bồ, Chi tử không có nhà thầu tham dự.

Các nhà thầu trượt thầu gồm Công ty TNHH dược phẩm Vinh Đức trượt lô PP2400435578 Actiso,Rau đắng đất, Bìm bìm trượt thầu do có giá dự thầu cao hơn so với nhà thầu trúng;

Công ty TNHH Dược & Vật tư y tế Thiên Tâm trượt phần lô PP2400435580 Cao xương hỗn hợp/Cao quy bản, Hoàng bá, Tri mẫu, Trần bì, Bạch thược, Can khương, Thục địa là nhà thầu xếp hạng 2 và phần lô Cao khô hỗn hợp tương đương với dược liệu: Độc hoạt; Quế nhục; Phòng phong; Đương quy; Tế tân; Xuyên khung; Tần giao; Bạch thược; Tang ký sinh; Địa hoàng; Đỗ trọng; Nhân sâm; Ngưu tất; Bạch linh; Cam thảo;

Công ty CP thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế Thuật Phát trượt phần lô PP2400435582 Độc hoạt, Quế nhục, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa, Đỗ trọng, Nhân sâm, Ngưu tất, Phục linh, Cam thảo;

Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long trượt phần lô PP2400435582 Độc hoạt, Quế nhục, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Sinh địa, Đỗ trọng, Nhân sâm, Ngưu tất, Phục linh, Cam thảo...

Theo Quyết định KQ2400539966_2502101409 của Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, sau khi trúng thầu: Công ty TNHH dược phẩm AT&C sẽ cung cấp 40.000 ống A.T Hoạt huyết dưỡng với đơn giá 5.460 đồng/ ống do Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Thiên sản xuất;

Công ty CP dược - vật tư y tế Đắk Lắk cung cấp 70.000 viên Boganic Forte với đơn giá 1.700 đồng/ viên do Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco sản xuất và 100.000 gói Dưỡng cốt hoàn với đơn giá 2.300 đồng/ gói do Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco sản xuất;

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 sẽ cung cấp 100.000 viên Độc hoạt tang ký sinh TW3 với đơn giá 609 đồng/ viên;

Công ty CP HT Medical cung cấp 100.000 gói Khung phong hoàn với đơn giá 3.150 đồng/ gói do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nam sản xuất;

Công ty CP dược - trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) cung cấp 40.000 viên Bổ huyết ích não BDF với đơn giá 1.569 đồng/ viên;

Công ty CP dược Avispharm BMT cung cấp 40.000 viên Xương khớp nhất nhất với đơn giá 4.500 đồng/ viên do Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất sản xuất;

Công ty CP dược Vacopharm cung cấp 10.000 chai Hoạt huyết thông mạch K/H với đơn giá 39.000 đồng/ chai do Công ty Cổ phần TM Dược VTYT Khải Hà sản xuất; và 80.000 viên Dưỡng tâm an với đơn giá 1.340 đồng/ viên do Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương sản xuất.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH dược phẩm AT và C có địa chỉ tại phường 5, quận 8, TP HCM, thành lập năm 2015 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Trần Ngọc Ẩn. Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu từ năm 2018 đến nay (15/2/2025) đã tham gia và trúng 253/316 gói gói thầu trượt 15 gói, 47 gói chưa có kết qủa, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 129,437 tỷ đồng (với hơn 137 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 128,604 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 832,53 triệu đồng (bao gồm tổng giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh)

Công ty CP dược - vật tư y tế Đắk Lắk có địa chỉ tại phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; thành lập năm 2003 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Phan Thành Trinh. Nhà thầu tham gia mạng đấu thầu tháng 12/2024 đến nay (15/2/2025) đã tham gia và trúng 386/558 gói, trượt 133 gói, 26 gói chưa có kết quả, 13 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 286,867 tỷ đồng (với hơn 29,272 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 249,464 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 37,4 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Tại Đắk Nông nhà thầu tham gia khoảng gần 130 gói thầu trong đó tại BV đa khoa tỉnh Đắk Nông, mới đây nhà thầu đã trúng các gói như: Gói thầu thuốc Generic thuộc KHLCNT Mua thuốc cấp cứu, thuốc thiết yếu phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông năm 2024 với giá 119.622.600 đồng; Mua thuốc cấp cứu, thuốc thiết yếu đảm bảo duy trì hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông lần 1 năm 2025 với giá 25.457.000 đồng; Mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm để duy trì hoạt động khám chữa bệnh năm 2024- 2025 với giá 67.290.000 đồng...

Công ty CP dược Vacopharm có địa chỉ tại phường 1, TP Tân An, Long An; thành lập tháng 6/2006 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Lê Văn Hoàng.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 7/2014 đến nay (15/2/2025) đã tham gia và trúng 184/215 goi, trượt 6 gói, 24 gói chưa có ketes quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 330,959 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò độc lập (với hơn 402 triệu đồng là các gói chỉ định thầu)