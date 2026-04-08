Kiểu kiếm ăn có 1-0-2 của loài vịt có cái mỏ kỳ lạ nhất thế giới

Giữa những vùng đầm lầy yên ả ở các vùng đất ôn đới Bắc bán cầu, có một loài vịt với chiếc mỏ kỳ lạ như chiếc thìa khiến bất cứ ai cũng phải tò mò.

Con trống của Anas clypeata đặc biệt bắt mắt với bộ lông sặc sỡ, đầu xanh ánh kim, ngực trắng và hai bên thân màu nâu đỏ, trong khi con mái lại mang màu nâu đốm giản dị hơn để dễ ngụy trang. Sự khác biệt này không chỉ phục vụ mục đích sinh sản mà còn phản ánh chiến lược sinh tồn – nơi con mái cần an toàn khi ấp trứng, còn con trống cần nổi bật để thu hút bạn tình.
Điều khiến vịt mỏ thìa trở nên thú vị nằm ở cách kiếm ăn. Khi bơi trên mặt nước, chúng thường lắc đầu qua lại, để nước đi qua các cấu trúc dạng lược (lamellae) bên trong mỏ. Những cấu trúc này hoạt động như một bộ lọc tự nhiên, giữ lại các sinh vật nhỏ như tảo, côn trùng, giáp xác và hạt thực vật. Đôi khi, người ta còn thấy chúng bơi thành vòng tròn theo nhóm, tạo dòng nước xoáy để gom thức ăn – một hành vi hiếm gặp ở các loài vịt khác.
Anas clypeata có phạm vi phân bố rộng, trải dài khắp Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, và là loài di cư điển hình. Vào mùa đông, chúng bay về các vùng ấm hơn, bao gồm cả Đông Nam Á, nơi những cánh đồng ngập nước và đầm lầy trở thành điểm dừng chân lý tưởng. Sự hiện diện của chúng không chỉ làm phong phú thêm cảnh quan mà còn góp phần cân bằng hệ sinh thái nước ngọt.
Dù có vẻ ngoài “hài hước” với chiếc mỏ ngoại cỡ, vịt mỏ thìa lại là một ví dụ hoàn hảo cho sự tiến hóa thích nghi. Mỗi chi tiết trên cơ thể – từ hình dạng mỏ đến hành vi kiếm ăn – đều được “thiết kế” để tối ưu hóa khả năng sinh tồn trong môi trường sống cụ thể. Chính sự kết hợp giữa vẻ ngoài độc đáo và chức năng tinh vi đã khiến loài vịt này trở thành một trong những loài chim nước đáng chú ý nhất.
Trong thế giới tự nhiên, nơi hình dạng thường gắn liền với chức năng, Anas clypeata là minh chứng sống động rằng đôi khi, những đặc điểm kỳ lạ nhất lại chính là chìa khóa cho sự thành công lâu dài.
