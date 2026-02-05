Hà Nội

Xe

Kia tham vọng bán Telluride lên 180.000 xe/năm, lập kỉ lục năm 2026

Trước sức nóng chưa từng có của mẫu SUV đầu bảng Telluride, tập đoàn Kia đã chính thức đưa ra quyết định nâng sản lượng mẫu xe này lần thứ tư kể từ khi ra mắt.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Kia Telluride 2026 Hybrid mới.

Thông tin được xác nhận trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 vừa qua, cho thấy tham vọng của hãng xe Hàn Quốc trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đang tăng phi mã, đặc biệt là tại khu vực Bắc Mỹ. Cụ thể, sản lượng của Telluride thế hệ hoàn toàn mới sẽ được đẩy lên mức 180.000 xe mỗi năm, biến đây thành “quân bài chiến lược” chủ chốt trong kế hoạch tăng trưởng toàn cầu của Kia giai đoạn 2026.

2-1807.jpg
Kia tham vọng bán Telluride lên 180.000 xe/năm, lập kỉ lục năm 2026.

Tại buổi họp ngày 28/1/2026, Kia đặt mục tiêu đầy táo bạo với doanh số toàn cầu đạt 3,35 triệu xe, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp hãng kỳ vọng doanh thu vượt ngưỡng 100 nghìn tỷ won, nhờ sự đóng góp to lớn từ các dòng SUV có biên lợi nhuận cao.

3-3134.jpg
Kể từ lần đầu xuất hiện, Telluride đã sớm khẳng định vị thế với thiết kế khỏe khoắn cùng danh sách trang bị cao cấp vượt xa các đối thủ cùng phân khúc.

Kể từ lần đầu xuất hiện, Telluride đã sớm khẳng định vị thế với thiết kế khỏe khoắn cùng danh sách trang bị cao cấp vượt xa các đối thủ cùng phân khúc. Trong bối cảnh các chính sách ưu đãi dành cho xe thuần điện tại Mỹ dần kết thúc, Kia đã thể hiện sự nhạy bén khi chuyển hướng tập trung trở lại vào các dòng xe hybrid và động cơ đốt trong. Đây được xem là giải pháp ngắn hạn đầy hiệu quả để duy trì đà tăng trưởng doanh số trong khi thị trường đang có sự điều chỉnh về xu hướng tiêu dùng.

4-413.jpg
Kia đang nắm giữ lợi thế lớn trong việc phản ứng nhanh nhạy với mọi biến động và xu hướng tiêu dùng trên toàn cầu.

Bên cạnh "ngôi sao" Telluride, Kia cũng không quên làm mới danh mục sản phẩm khi nâng cấp mẫu Seltos với diện mạo và công nghệ hiện đại hơn để giữ vững thị phần tại Mỹ và Ấn Độ. Để hiện thực hóa các mục tiêu tham vọng này, hãng đang tận dụng tối đa công suất của nhà máy West Point tại bang Georgia. Nhờ dây chuyền sản xuất linh hoạt từ động cơ xăng, hybrid đến xe thuần điện, Kia đang nắm giữ lợi thế lớn trong việc phản ứng nhanh nhạy với mọi biến động và xu hướng tiêu dùng trên toàn cầu.

