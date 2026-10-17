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Xã hội

Không có dấu hiệu tội phạm vụ bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương không có dấu hiệu tội phạm.

Hải Ninh

Công an TP Hải Phòng vừa thông tin bổ sung về vụ việc cháu bé tử vong tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương).

Theo đó, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người chứng kiến; Bản kết luận giám định pháp y và các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

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Trường tiểu học An Dương

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 15/10, tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn khiến một cháu bé tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm học sinh tan trường, cháu N.T.M. (sinh năm 2020, trú tại tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương) được chị gái đến đón. Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn của nhà trường, cháu không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng. Phát hiện sự việc, các giáo viên đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu đã tử vong vào khoảng 19h cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường An Dương và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan; ghi lời khai người thân, giáo viên và các phụ huynh chứng kiến sự việc để xác định nguyên nhân tử vong. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người chứng kiến; Bản kết luận giám định pháp y và các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

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