Công an thông tin vụ cháu bé tử vong tại trường Trường Tiểu học An Dương

Trưa ngày 16/10, Công an TP Hải Phòng thông tin ban đầu về vụ việc cháu bé tử vong tại trường Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương).

Khoảng 17h15 ngày 15/10, tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn khiến một cháu bé tử vong.

Sự việc xảy ra tại trường Tiểu học An Dương thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi phụ huynh đang đón học sinh tan trường, cháu N.T.M, (SN 2020, trú tại tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương, thành phố Hải Phòng; học sinh lớp 1 trường tiểu học An Dương), được chị gái đến đón.

Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn trong khuôn viên nhà trường, cháu N.T.M không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các giáo viên nhà trường đã khẩn trương đưa cháu N.T.M đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu N.T.M đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp với Công an phường An Dương và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường; ghi lời khai người thân của cháu bé, các giáo viên và những phụ huynh có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc nhằm xác định đầy đủ diễn biến, nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng 4h30 ngày 16/10, gia đình đã đưa thi thể cháu N.T.M về nhà để tổ chức mai táng.

Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc theo quy định của pháp luật.