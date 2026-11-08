Khởi tố đối tượng vận chuyển hơn 77kg pháo ở Quảng Trị

Đang vận chuyển hơn 77kg pháo đi tiêu thụ, đối tượng Phan Ngọc Thiện đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 08/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Ngọc Thiện (SN: 1992, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, ngày 26/10/2026, Công an xã Cam Lộ phối hợp với Công an xã Hiếu Giang phát hiện, bắt quả tang Phan Ngọc Thiện có hành vi vận chuyển pháo hoa nổ trên tuyến Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Hiếu Nam, xã Hiếu Giang.

Đối tượng Phan Ngọc Thiện cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 46 hộp pháo hoa nổ, có tổng khối lượng 77,5 kg.

Làm việc với cơ quan Công an, Phan Ngọc Thiện khai nhận vận chuyển thuê số pháo hoa nổ nói trên để nhận tiền công 1,5 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.