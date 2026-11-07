Hành trình 17 ngày truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Công an Khánh Hòa bắt Hồ Văn Tình tại khu vực rừng núi Bắc Khánh Vĩnh, hoàn tất cuộc truy tìm kéo dài 17 ngày sau khi 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Ngày 7/11, trao đổi với P.V Báo VietNamNet, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hồ Văn Tình (24 tuổi, quê Gia Lai) - người cuối cùng trong nhóm 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 vào hơn nửa tháng trước. Hồ Văn Tình bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh.

Như vậy, 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình đã bị lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ.

Trước khi bỏ trốn, Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Để truy tìm Hồ Văn Tình, lực lượng công an tăng cường rà soát tại nhiều địa bàn, trong đó tập trung lực lượng tại xã Bắc Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), nơi Lữ Văn Toàn bị bắt giữ hôm 3/11.

Tại đây, hàng trăm cảnh sát cùng các lực lượng chức năng được chia thành nhiều mũi, phối hợp với người dân địa phương am hiểu địa hình, tiến sâu vào rừng để rà soát từng khu vực nghi có phạm nhân lẩn trốn.

Công an vây bắt phạm nhân Hồ Văn Tình. Ảnh: Xuân Ngọc

Địa hình rộng lớn, cây cối rậm rạp cùng thời tiết mưa lớn khiến công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, các tổ công tác vẫn dựng lán trại, bám địa bàn ngày đêm để truy bắt phạm nhân.

Các chốt kiểm soát được bố trí dày đặc tại chân núi và những vị trí trọng yếu, nơi nghi phạm có thể lợi dụng địa hình để xuyên rừng trốn khỏi địa bàn.

Lực lượng chức năng liên tục tuần tra trên các tuyến quốc lộ, đường liên thôn, liên xã, đồng thời rà soát các ngả đường, khu dân cư và triền đồi nhằm ngăn chặn phạm nhân tìm đường lẩn trốn.

Cảnh sát tiến sâu vào rừng để truy bắt phạm nhân. Ảnh: Xuân Ngọc

Cảnh sát cũng túc trực dọc các tuyến đường, kiểm tra phương tiện qua lại cả ngày lẫn đêm. Lực lượng chức năng sử dụng đèn pin kiểm tra từ nóc xuống gầm xe, đề phòng phạm nhân đu bám để trốn khỏi khu vực truy bắt.

Bên cạnh việc tổ chức truy bắt, công an còn phát loa kêu gọi Hồ Văn Tình ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Như Báo VietNamNet thông tin, ngày 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1 của Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Hồ Văn Tình đã bỏ trốn.

Ngày 22/10, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

Hình ảnh các phạm nhân bỏ trốn. Ảnh: CAKH

Ngay sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai các phương án truy bắt. Đồng thời, cảnh sát khuyến cáo người dân nếu phát hiện người có biểu hiện nghi vấn, không tự ý tiếp cận hay truy đuổi mà hãy báo ngay cho lực lượng an ninh cơ sở hoặc công an xã gần nhất.

Ngày 24/10, Lê Văn Cường (32 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ, đang chấp hành án 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy) bị bắt khi đi xe khách qua quốc lộ 27C (địa phận xã Nam Khánh Vĩnh).

Ngày 28/10, Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy) bị khống chế, bắt giữ tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Rạng sáng 3/11, Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người) bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, chiều 7/11, Hồ Văn Tình đã bị công an bắt giữ.