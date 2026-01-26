Hà Nội

Khối tài sản đáng ao ước của cầu thủ Đình Bắc ở tuổi 22

Kinh doanh

Khối tài sản đáng ao ước của cầu thủ Đình Bắc ở tuổi 22

Với nguồn thu nhập không nhỏ từ sân cỏ, Đình Bắc đã mua tặng bố mẹ một chiếc ô tô tiền tỷ và xây một căn nhà mới ngay cạnh ngôi nhà cấp 4 cũ của gia đình.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) hiện là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ bóng đá cả nước sau khi cùng đồng đội lọt vào top 3 của U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC
Không chỉ nổi bật trên sân cỏ, Đình Bắc còn là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong đội hình U23 Việt Nam. Ảnh: Báo Nhân dân
Theo chuyên trang Transfermarkt, tiền đạo sinh năm 2004 được định giá khoảng 300.000 euro (hơn 9,2 tỷ đồng). Ảnh: FBNV
Năm 2024, nhiều nguồn tin cho biết, CLB Công An Hà Nội “đặt cọc” trước 3,5 tỷ đồng cho bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, trước khi chính thức đưa Đình Bắc về đội. Ảnh: FBNV
Ngoài phí chuyển nhượng, thu nhập của Đình Bắc còn đến từ nhiều nguồn khác nhau như lương tháng tại CLB, tiền thưởng từ các giải đấu trong nước và quốc tế. Ảnh: FBNV
Nhờ thu nhập từ bóng đá, tiền đạo trẻ đã mua tặng bố mẹ chiếc xe có giá niêm yết khoảng 1,03 tỷ đồng. Ảnh: Nghệ An News
Đồng thời, Đình Bắc xây một căn nhà mới ngay cạnh ngôi nhà cấp 4 cũ của gia đình. Ảnh: Nghệ An News
Ngoài ra, Đình Bắc còn ghi điểm bởi lối sống ấm áp, tinh thần sẻ chia. Tháng 12/2025, tiền đạo trẻ đã dành toàn bộ số tiền thưởng từ hai danh hiệu Quả bóng bạc 2025 và Cầu thủ trẻ nam xuất sắc 2025 làm từ thiện. Ảnh: chụp màn hình
Trên Facebook cá nhân, Đình Bắc chủ yếu đăng tải hình ảnh tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, anh cũng đã dùng đồ hiệu. Ảnh: FBNV
Đình Bắc cũng sở hữu hai tài khoản Facebook hơn 458.000 người theo dõi, trong khi TikTok đã chạm mốc 1 triệu follower. Với độ nhận diện cao, nếu tham gia quảng cáo, hợp tác thương hiệu hay làm đại diện hình ảnh cho các nhãn hàng, con số thu nhập chắc chắn không hề nhỏ. Ảnh: FBNV
