Tưởng sắp tuyệt chủng, loài chim trong Sách đỏ Việt Nam bất ngờ tái xuất

Gần 400 cá thể cò nhạn – loài chim quý hiếm thuộc Sách Đỏ Việt Nam – vừa được phát hiện tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, mang lại hy vọng lớn cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học. (Ảnh: Người đưa tin) Cò nhạn (hay cò ốc, tên khoa học Anastomus oscitans) là loài chim nước lớn, nổi bật với bộ lông trắng và cánh đen ánh lục/tím. (Ảnh: Người đưa tin) Loài chim quý hiếm này có chiếc mỏ đặc biệt chuyên dùng để bắt các loài sinh vật sống ở môi trường nước như ốc, cua, ếch nhái… (Ảnh: birdwatchingvietnam) Cò nhạn thường sinh sống ở những vùng rừng ngập mặn. Đây là loài vật sống định cư, có trọng lượng từ 1kg - 1,2kg. (Ảnh: birdwatchingvietnam) Từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và săn bắt trái phép, sự xuất hiện bất ngờ của đàn cò khoảng 300–400 con ở Phong Nha là tín hiệu tích cực. (Ảnh: Người đưa tin) Những đàn chim bay lượn mỗi sáng sớm hoặc chiều tối tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, thu hút sự chú ý của người dân và giới bảo tồn. (Ảnh: dulichlungngochoang) Chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm đã đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát và hạn chế tiếp cận khu vực cư trú của cò để đảm bảo môi trường an toàn cho loài chim trong Sách đỏ này. (Ảnh: tinmoitruong) Các chuyên gia nhận định, nếu được bảo vệ tốt, đàn cò nhạn không chỉ góp phần tái thiết sinh thái mà còn có thể trở thành điểm nhấn thu hút du khách yêu thiên nhiên – đặc biệt trong bối cảnh Phong Nha - Kẻ Bàng ngày càng được quốc tế ghi nhận là điểm đến hàng đầu cho du lịch khám phá. (Ảnh: wikimedia)

