Tiết lộ sốc loài chuồn chuồn to như con chim, săn mồi cực đỉnh

1. Sải cánh dài tới 75 cm. Meganeura có sải cánh lên tới 75 cm, tương đương với kích thước của một con chim mòng biển ngày nay. Điều này khiến nó trở thành một trong những loài côn trùng khổng lồ nhất trong lịch sử. Ảnh: Pinterest. 2. Là họ hàng xa của chuồn chuồn hiện đại. Dù có hình dạng giống chuồn chuồn, Meganeura không thuộc cùng nhóm với chuồn chuồn ngày nay mà thuộc một nhánh côn trùng cổ xưa, có quan hệ họ hàng xa. Ảnh: Pinterest. 3. Sống trong thời kỳ Trái Đất có hàm lượng oxy rất cao. Trong kỷ Than Đá, hàm lượng oxy trong khí quyển cao hơn nhiều so với ngày nay (khoảng 35% so với 21% hiện tại). Chính điều này giúp côn trùng có thể phát triển đến kích thước khổng lồ. Ảnh: Pinterest. 4. Là một trong những động vật săn mồi trên không đầu tiên. Meganeura là một loài săn mồi đáng sợ, sử dụng đôi mắt lớn và đôi cánh mạnh mẽ để săn bắt côn trùng nhỏ và thậm chí cả động vật lưỡng cư sơ khai. Ảnh: Pinterest. 5. Có đôi mắt siêu nhạy. Giống như chuồn chuồn ngày nay, Meganeura có đôi mắt kép khổng lồ, giúp nó phát hiện con mồi từ khoảng cách xa và phản ứng cực nhanh trong không trung. Ảnh: Pinterest. 6. Dùng chân để bắt mồi. Meganeura có đôi chân khỏe với móng vuốt sắc, giúp nó dễ dàng tóm gọn con mồi khi đang bay mà không cần hạ cánh. Ảnh: Pinterest. 7. Có thể bay lượn một cách cực kỳ hiệu quả. Với cặp cánh mạnh mẽ và khả năng điều khiển độc lập hai bên cánh, Meganeura có thể lơ lửng trên không trung hoặc thực hiện những cú bay nhanh và chính xác. Ảnh: Pinterest. 8. Không thể tồn tại trong điều kiện hiện tại. Do mức oxy trong không khí ngày nay thấp hơn thời kỷ Than Đá, Meganeura không thể nhận đủ oxy để duy trì cơ thể khổng lồ của nó nếu sống ở thời hiện đại. Ảnh: Pinterest. 9. Biến mất cùng với sự thay đổi khí hậu. Khi kỷ Than Đá kết thúc, khí hậu thay đổi và hàm lượng oxy giảm xuống, các loài côn trùng khổng lồ như Meganeura không thể tồn tại và bị tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest. 10. Được phát hiện từ hóa thạch ở Pháp. Những hóa thạch Meganeura đầu tiên được tìm thấy vào năm 1880 tại Pháp, và từ đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu cách mà côn trùng cổ đại có thể đạt được kích thước to lớn như vậy. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ảnh cận cảnh ruổi nhỏ xấu số thành thức ăn của nhện lông.



