Rùng mình nơi chứa hàng trăm tấn vàng nhưng không ai dám lấy

Mỏ vàng Kupol nằm ở vùng Chukotka (Nga) - nơi được coi là một trong những vùng khắc nghiệt bậc nhất thế giới với mùa đông kéo dài 8-9 tháng và nhiệt độ có thể xuống tới âm 50°C. (Ảnh: Thanh niên Việt) Mỏ vàng này ẩn chứa trữ lượng vàng khổng lồ (hàng trăm tấn) nhưng rất ít người dám đến khai thác do điều kiện sống cực đoan và sự cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.(Ảnh: Thanh niên Việt) Các công nhân và nhà thăm dò chỉ có thể tiếp cận mỏ bằng trực thăng hoặc máy bay, bởi vị trí của mỏ cách thành phố gần nhất 200-400km qua vùng lãnh nguyên băng giá nguy hiểm. (Ảnh: Thanh niên Việt) Các nhà địa chất đã phát hiện ra mỏ vàng này vào năm 1966 nhưng mãi đến năm 2008 mới bắt đầu khai thác do những thách thức lớn về địa hình và khí hậu khắc nghiệt. (Ảnh: Axter) Những công nhân làm việc tại mỏ vàng Kupol phải sống trong các khu nhà tạm, làm việc theo ca dài ngày trong điều kiện hầu như không có liên lạc thường xuyên với thế giới bên ngoài. (Ảnh: Mining Technology) Những người từng đến Kupol thường kể lại những câu chuyện rùng rợn về sự cô đơn, bóng tối mùa đông vĩnh cửu và cảm giác "bị bỏ rơi" nơi tận cùng Trái Đất. (Ảnh: Mining Technology) Các công ty khai thác phải chịu chi phí vận hành cao ngất do khó khăn trong việc vận chuyển thiết bị qua địa hình hiểm trở và duy trì hoạt động trong điều kiện băng giá khắc nghiệt. (Ảnh: Panos Pictures) Các nhà bảo vệ môi trường lo ngại về nguy cơ tác động đến hệ sinh thái mong manh của vùng Bắc Cực, điều này khiến việc mở rộng khai thác bị hạn chế. (Ảnh: Atlas Obscura) Mời quý độc giả xem thêm video: 7 Mỏ Vàng Lớn Nhất Trên Thế Giới.

