Phát hiện nơi đầy rẫy “xác ướp sinh vật ngoài hành tinh” trên sao Hỏa

Valles Marineri là một hẻm núi dài tới 4.000km. Tàu quỹ đạo ExoMars đã sử dụng công cụ FREND và phát hiện ra ở độ sâu khoảng 1 mét dưới bề mặt, đất ở hẻm núi này cực kỳ giàu nước. Nước ở hẻm núi này tồn tại bằng cách kết dính trong khoảng chất hoặc dưới dạng băng nước dưới bề mặt. Không những thế, tàu của ESA và Roscosmos cũng phát hiện một khu vực có lượng hydro cao bất thường. Nếu hydro này thực sự liên kết thành các phân tử nước như dự đoán thì có tới 40% bề mặt của khu vực này là nước. Theo các nhà khoa học, đây thực sự là một phát hiện khó tin. Nhà vật lý Igor Mitrofanov thuộc Viện Nghiên cứu không gian, thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, một trong các tác giả chính của nghiên cứu cho biết, nước từng được biết đến dưới dạng băng ở các cực Sao Hỏa. Tuy nhiên, với một khu vực gần xích đạo như Valles Marineris, các điều kiện dường như không phù hợp để nước có thể hình thành trên bề mặt. Phát hiện này có thể giúp các nhà khoa học hiểu chính xác điều gì đã xảy ra với nước cổ đại trên Sao Hỏa. Valles Marineris được cho là hẻm núi lớn nhất... toàn Hệ Mặt trời. Valles Marineris của sao Hỏa dài ngoài 4.000km, rộng tới 200km và sâu những 7km. Nó rạch một đường sâu hoắm trên bề mặt hành tinh đỏ, có thể được hình thành cùng thời gian với sự chào đời của sao Hỏa, khi vật chất cấu thành bắt đầu nguội đi. “Trữ lượng nước lớn, không nằm quá sâu so với bề mặt và có thể được dễ dàng khai thác bởi các nhà thám hiểm tương lai”, dự án khảo sát Sao Hỏa ExoMars viết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chúng ta chưa thể ngủ yên trên chiến thắng, khi chưa rõ nước ở khu vực này tồn tại ở dạng nào, lỏng, rắn hay một tổ hợp bầy nhầy của cả hai. “Chúng tôi phát hiện ra một vùng trung tâm của Valles Marineris chứa đầy nước - trữ lượng cao hơn nhiều so với mong đợi”, đồng tác giả nghiên cứu Alexey Malakhov nói. “Khu vực này rất giống với các vùng băng vĩnh cửu của Trái Đất, là nơi nước băng tồn tại dưới đất khô do nhiệt độ trung bình của khu vực rất thấp”. Các nhà khoa học tin rằng giống như các kho chứa nước đồng dạng ở Trái Đất, hẻm núi Valles Marineris có thể là một kho lưu trữ khổng lồ các mảnh "xác ướp lạnh" của sinh vật Sao Hỏa cổ đại, hoặc ít ra là các phân tử hữu cơ. Mời các bạn xem video: Elon Musk khoe tên lửa có thể đi đến mặt trăng, sao hỏa. Nguồn: VTV

Valles Marineri là một hẻm núi dài tới 4.000km. Tàu quỹ đạo ExoMars đã sử dụng công cụ FREND và phát hiện ra ở độ sâu khoảng 1 mét dưới bề mặt, đất ở hẻm núi này cực kỳ giàu nước. Nước ở hẻm núi này tồn tại bằng cách kết dính trong khoảng chất hoặc dưới dạng băng nước dưới bề mặt. Không những thế, tàu của ESA và Roscosmos cũng phát hiện một khu vực có lượng hydro cao bất thường. Nếu hydro này thực sự liên kết thành các phân tử nước như dự đoán thì có tới 40% bề mặt của khu vực này là nước. Theo các nhà khoa học, đây thực sự là một phát hiện khó tin. Nhà vật lý Igor Mitrofanov thuộc Viện Nghiên cứu không gian, thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, một trong các tác giả chính của nghiên cứu cho biết, nước từng được biết đến dưới dạng băng ở các cực Sao Hỏa. Tuy nhiên, với một khu vực gần xích đạo như Valles Marineris, các điều kiện dường như không phù hợp để nước có thể hình thành trên bề mặt. Phát hiện này có thể giúp các nhà khoa học hiểu chính xác điều gì đã xảy ra với nước cổ đại trên Sao Hỏa. Valles Marineris được cho là hẻm núi lớn nhất... toàn Hệ Mặt trời. Valles Marineris của sao Hỏa dài ngoài 4.000km, rộng tới 200km và sâu những 7km. Nó rạch một đường sâu hoắm trên bề mặt hành tinh đỏ, có thể được hình thành cùng thời gian với sự chào đời của sao Hỏa, khi vật chất cấu thành bắt đầu nguội đi. “Trữ lượng nước lớn, không nằm quá sâu so với bề mặt và có thể được dễ dàng khai thác bởi các nhà thám hiểm tương lai”, dự án khảo sát Sao Hỏa ExoMars viết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chúng ta chưa thể ngủ yên trên chiến thắng, khi chưa rõ nước ở khu vực này tồn tại ở dạng nào, lỏng, rắn hay một tổ hợp bầy nhầy của cả hai. “Chúng tôi phát hiện ra một vùng trung tâm của Valles Marineris chứa đầy nước - trữ lượng cao hơn nhiều so với mong đợi”, đồng tác giả nghiên cứu Alexey Malakhov nói. “Khu vực này rất giống với các vùng băng vĩnh cửu của Trái Đất, là nơi nước băng tồn tại dưới đất khô do nhiệt độ trung bình của khu vực rất thấp”. Các nhà khoa học tin rằng giống như các kho chứa nước đồng dạng ở Trái Đất, hẻm núi Valles Marineris có thể là một kho lưu trữ khổng lồ các mảnh "xác ướp lạnh" của sinh vật Sao Hỏa cổ đại, hoặc ít ra là các phân tử hữu cơ. Mời các bạn xem video: Elon Musk khoe tên lửa có thể đi đến mặt trăng, sao hỏa. Nguồn: VTV