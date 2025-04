Ớn lạnh lý do người ngoài hành tinh chưa đổ bộ Trái Đất

Một nghiên cứu đăng trên Royal Society Open Science đưa ra giả thuyết giải thích tại sao con người chưa tiếp xúc với người ngoài hành tinh, dựa trên Nghịch lý Fermi (sự mâu thuẫn giữa khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất và việc thiếu bằng chứng về họ). (Ảnh: University of Oxford) Theo nghiên cứu này, các nền văn minh tiên tiến trong vũ trụ có thể đã đối mặt với một "điểm khủng hoảng" khi nhu cầu năng lượng vượt quá tốc độ đổi mới. (Ảnh: Forbes) Kết quả là sự sụp đổ hoặc diệt vong trước khi có cơ hội gặp gỡ các nền văn minh khác. (Ảnh: The Mirror) Một lựa chọn khác là các nền văn minh này chọn "thức tỉnh cân bằng nội môi", tập trung vào sự bền vững thay vì mở rộng vô hạn, dẫn đến việc không thể tiếp cận các hệ sao xa xôi như Trái Đất. (Ảnh: Live Science) Điều này giải thích sự vắng mặt của người ngoài hành tinh trong vũ trụ rộng lớn.(Ảnh: Screen Rant) Một giả thuyết khác trên Tạp chí Vật lý Thiên văn cho rằng, với quy mô vũ trụ, có thể cần 400.000 năm để tín hiệu từ một nền văn minh này đến một nền văn minh khác. (Ảnh: ABC) Điều này khiến tiến bộ khoa học của con người hiện nay chỉ mới ở giai đoạn rất sơ khai so với tiềm năng. (Ảnh: Dreamstime) Nghiên cứu này nhấn mạnh những thách thức lớn trong việc khám phá sự sống ngoài hành tinh. (Ảnh: Shutterstock) Mời quý độc giả xem thêm video: Bằng chứng thuyết phục về “thế giới sự sống ngoài hành tinh".

