Nhặt được trứng lạ mang về ấp, thứ nở ra khiến chàng trai "vỡ oà"

Khi vào rừng để dã ngoại, chàng thanh niên vô tình tìm được một quả trứng lạ nhìn rất giống trứng gà rừng và có màu sắc vô cùng lạ mắt dính đầy bùn đất. Bên cạnh đó, kích thước của quả trứng này cũng to hơn so với những quả trứng gà thông thường. Vì tò mò, chàng trai quyết định đem nó về và để cho con gà mái nhà mình ấp. Sau một thời gian, quả trứng cũng nở ra một "chú gà con" nhưng càng lớn nó lại càng khác lạ. Bộ lông của nó bắt đầu mọc thêm những chiếc lông tơ màu xám. Không chỉ vậy, trên đầu con vật còn có thêm một nhúm lông vô cùng kỳ lạ. Quá nghi ngờ, chàng trai đã lên mạng để tra cứu thông tin thì bất ngờ phát hiện, hóa ra quả trứng mà trước kia anh nhặt được lại chính là trứng chim công. Điều này khiến chàng trai vô cùng vui sướng vì mình đã có vận may nuôi được một sinh vật vô cùng xinh đẹp. Chim công có nguồn gốc từ hai đất nước là Trung Quốc và Ấn Độ. Hai loại chim công này có hình dáng tương tự nhau nhưng chim công Trung Quốc có ngoại hình nhỏ hơn. Và mào lông trên đầu chim Trung Quốc giống như lưỡi liềm, còn mào lông chim công Ấn Độ thì xòe ra như chiếc quạt xếp. Một con chim công có thể sống trên 20 năm. Bộ lông đuôi của chim công trống rực rỡ nhất khi nó được 5-6 tuổi. Bộ lông chiếm tới 60% tổng trọng lượng cơ thể của chim công đực. Chân của chim công có cựa dùng để chiến đấu với những con công đực khác. Chim công là một trong những loài chim lớn và đẹp nhất trên thế giới. Theo tập tính của chúng thì chim công thường xòe đuôi vào khoảng tháng 4 và 5, đây cũng chính là mùa sinh sản chính của chúng. Mỗi muốn tìm bạn đời, lông của chim công đực lại đổi mới, chúng thường xòe rộng bộ lông đuôi lộng lẫy và đi theo sau chim công cái. Chúng đi lại và nhảy múa ve vãn chim công cái. Mùa sinh sản qua đi, thì hiện tượng xòe lông này cũng dần dần biến mất. Bên cạnh đó, một số nhà khoa học cho rằng chim công xòe lông vũ là để đe doạ kẻ địch. Công là loài động vật ăn tạp. Chúng ăn nhiều loại thực vật, cánh hoa, các loại hạt, côn trùng, và cả các loài bò sát nhỏ như thằn lằn. Trong lĩnh vực phong thủy, chim công tượng trưng cho sự phú quý giàu sang mang lại may mắn cho gia chủ nên nó là con vật nuôi được nhiều người làm ăn buôn bán săn lùng. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

