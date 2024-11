Ngựa không bao giờ nằm ​​ngay cả khi ngủ, bất ngờ lý do

Ngựa là loài động vật có vú thuộc họ Equidae và có khả năng ngủ đứng thay vì nằm xuống, đây là một đặc điểm tiến hóa để giúp chúng tránh khỏi thú săn mồi. (Ảnh: Scientific American) Trong tự nhiên, việc nằm xuống làm ngựa mất thời gian quý giá để trốn thoát, vì vậy chúng ngủ đứng để có thể phản ứng nhanh khi cần. (Ảnh: Faculty of Sciences, Engineering and Technology ) Hệ thống cơ và khớp đặc biệt gọi là "hệ thống treo tự nhiên" (stay apparatus) giúp ngựa duy trì tư thế đứng mà không mệt mỏi, cho phép chúng nghỉ ngơi và ngủ nhẹ.(Ảnh: The Spruce Pets) Mặc dù ngựa chủ yếu ngủ đứng để bảo vệ bản thân, việc này còn mang lại lợi ích khác như giảm áp lực lên tim, phổi và nội tạng, đặc biệt là đối với những con ngựa lớn. (Ảnh: AniMac) Tuy nhiên, để có giấc ngủ sâu và chất lượng, ngựa vẫn cần nằm xuống một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày.(Ảnh: Agria Pet) Ngựa có thị giác đặc biệt với góc nhìn rộng gần 350 độ, giúp chúng phát hiện kẻ săn mồi từ xa.(Ảnh: Live Science) Ngoài ra, ngựa còn giao tiếp qua ngôn ngữ cơ thể và có khả năng ghi nhớ tốt, nhận ra chủ nhân sau nhiều năm xa cách. (Ảnh: Vetster) Khả năng cảm nhận cảm xúc của con người cũng là một đặc điểm nổi bật của loài ngựa.(Ảnh: Nutrena Feeds) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

Ngựa là loài động vật có vú thuộc họ Equidae và có khả năng ngủ đứng thay vì nằm xuống, đây là một đặc điểm tiến hóa để giúp chúng tránh khỏi thú săn mồi. (Ảnh: Scientific American) Trong tự nhiên, việc nằm xuống làm ngựa mất thời gian quý giá để trốn thoát, vì vậy chúng ngủ đứng để có thể phản ứng nhanh khi cần. (Ảnh: Faculty of Sciences, Engineering and Technology ) Hệ thống cơ và khớp đặc biệt gọi là "hệ thống treo tự nhiên" (stay apparatus) giúp ngựa duy trì tư thế đứng mà không mệt mỏi, cho phép chúng nghỉ ngơi và ngủ nhẹ.(Ảnh: The Spruce Pets) Mặc dù ngựa chủ yếu ngủ đứng để bảo vệ bản thân, việc này còn mang lại lợi ích khác như giảm áp lực lên tim, phổi và nội tạng, đặc biệt là đối với những con ngựa lớn. (Ảnh: AniMac) Tuy nhiên, để có giấc ngủ sâu và chất lượng, ngựa vẫn cần nằm xuống một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày.(Ảnh: Agria Pet) Ngựa có thị giác đặc biệt với góc nhìn rộng gần 350 độ, giúp chúng phát hiện kẻ săn mồi từ xa.(Ảnh: Live Science) Ngoài ra, ngựa còn giao tiếp qua ngôn ngữ cơ thể và có khả năng ghi nhớ tốt, nhận ra chủ nhân sau nhiều năm xa cách. (Ảnh: Vetster) Khả năng cảm nhận cảm xúc của con người cũng là một đặc điểm nổi bật của loài ngựa.(Ảnh: Nutrena Feeds) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.