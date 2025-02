Máy bay điện khủng nhất thế giới sắp cất cánh... lộ chi tiết bất ngờ

Heart X1 là mẫu máy bay điện do Heart Aerospace phát triển, hướng tới một ngành hàng không bền vững. (Ảnh: aerospacetestinginternational) Máy bay này sẽ có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào quý 2 năm 2025 tại New York.(Ảnh:Click Oil and Gas) Heart X1 có sải cánh 32 mét và được thiết kế theo tỷ lệ tương tự máy bay thương mại ES-30.(Ảnh: Skies Mag) Hệ thống đẩy hybrid độc lập giúp máy bay vận hành với hiệu suất cao và giảm phát thải.(Ảnh:Air Data News) Dù chưa thể thay thế máy bay chở khách lớn, X1 sẽ kết nối các sân bay nhỏ hiệu quả hơn.(Ảnh:AeroTime) Heart Aerospace đã nhận tài trợ 4,1 triệu USD từ FAA để phát triển công nghệ đẩy điện.(Ảnh: AeroTime) Máy bay đang trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo chuyến bay an toàn.(Ảnh: Đời sống Pháp luật )Heart Aerospace đặt mục tiêu phi carbon hóa ngành hàng không trong vòng 25 năm tới.(Ảnh: Simple Flying) Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm máy bay điện chở khách đầu tiên thế giới được cấp phép.

Heart X1 là mẫu máy bay điện do Heart Aerospace phát triển, hướng tới một ngành hàng không bền vững. (Ảnh: aerospacetestinginternational) Máy bay này sẽ có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào quý 2 năm 2025 tại New York.(Ảnh:Click Oil and Gas) Heart X1 có sải cánh 32 mét và được thiết kế theo tỷ lệ tương tự máy bay thương mại ES-30.(Ảnh: Skies Mag) Hệ thống đẩy hybrid độc lập giúp máy bay vận hành với hiệu suất cao và giảm phát thải.(Ảnh:Air Data News) Dù chưa thể thay thế máy bay chở khách lớn, X1 sẽ kết nối các sân bay nhỏ hiệu quả hơn.(Ảnh:AeroTime) Heart Aerospace đã nhận tài trợ 4,1 triệu USD từ FAA để phát triển công nghệ đẩy điện.(Ảnh: AeroTime) Máy bay đang trải qua các thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo chuyến bay an toàn.(Ảnh: Đời sống Pháp luật ) Heart Aerospace đặt mục tiêu phi carbon hóa ngành hàng không trong vòng 25 năm tới.(Ảnh: Simple Flying) Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm máy bay điện chở khách đầu tiên thế giới được cấp phép.