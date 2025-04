Khoáng vật quý phát sáng đầy bí ẩn, nhiều người khát khao sở hữu

1. Được đặt theo tên một thị trấn ở Pháp. Autunite được đặt theo tên của thị trấn Autun ở Pháp, nơi nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1852. Kể từ đó, khoáng vật này đã được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Pinterest. 2. Có màu sắc nổi bật và khả năng phát quang. Autunite thường có màu xanh lục đến vàng sáng. Đặc biệt, dưới ánh sáng tia cực tím, khoáng vật này phát ra ánh sáng xanh lá rực rỡ, khiến nó trở nên cực kỳ thu hút trong các bộ sưu tập khoáng vật. Ảnh: Pinterest. 3. Chứa uranium và có tính phóng xạ. Autunite là một trong những khoáng vật giàu uranium, với hàm lượng uranium có thể lên đến 48%. Do đó, nó có tính phóng xạ cao và cần được bảo quản cẩn thận để bảo đảm an toàn phóng xạ. Ảnh: Pinterest. 4. Được sử dụng làm nguồn uranium trong quá khứ. Trước khi các phương pháp khai thác hiện đại phát triển, Autunite từng là một trong những nguồn cung cấp uranium để sản xuất nhiên liệu hạt nhân và nghiên cứu khoa học. Ảnh: Pinterest. 5. Có cấu trúc dạng phiến mỏng dễ vỡ. Autunite kết tinh thành các lớp mỏng dạng phiến, giúp nó có vẻ ngoài óng ánh đặc biệt. Tuy nhiên, đặc điểm này cũng khiến nó dễ vỡ và khó bảo quản. Ảnh: Pinterest. 6. Dễ bị mất nước và thay đổi theo thời gian. Autunite có xu hướng mất nước khi tiếp xúc với không khí trong thời gian dài, dần chuyển thành một dạng khoáng vật khác gọi là meta-autunite. Do đó, các mẫu vật thường được bảo quản trong hộp kín. Ảnh: Pinterest. 7. Được tìm thấy ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các mỏ Autunite được tìm thấy ở nhiều nơi như Pháp, Mỹ, Nga, Bồ Đào Nha và Brazil. Mỗi khu vực có thể cung cấp những mẫu vật có sắc độ khác nhau. Ảnh: Pinterest. 8. Là khoáng vật hấp dẫn trong giới sưu tầm. Mặc dù có tính phóng xạ, Autunite vẫn là một trong những khoáng vật được giới sưu tầm yêu thích nhờ màu sắc rực rỡ và khả năng phát quang độc đáo. Tuy nhiên, những người sở hữu nó cần có biện pháp bảo quản an toàn. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Chuyên gia hoang mang phát hiện cổ vật khổng lồ 300.000 năm . Video do Báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện.

1. Được đặt theo tên một thị trấn ở Pháp. Autunite được đặt theo tên của thị trấn Autun ở Pháp, nơi nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1852. Kể từ đó, khoáng vật này đã được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Pinterest. 2. Có màu sắc nổi bật và khả năng phát quang. Autunite thường có màu xanh lục đến vàng sáng. Đặc biệt, dưới ánh sáng tia cực tím, khoáng vật này phát ra ánh sáng xanh lá rực rỡ, khiến nó trở nên cực kỳ thu hút trong các bộ sưu tập khoáng vật. Ảnh: Pinterest. 3. Chứa uranium và có tính phóng xạ. Autunite là một trong những khoáng vật giàu uranium, với hàm lượng uranium có thể lên đến 48%. Do đó, nó có tính phóng xạ cao và cần được bảo quản cẩn thận để bảo đảm an toàn phóng xạ. Ảnh: Pinterest. 4. Được sử dụng làm nguồn uranium trong quá khứ. Trước khi các phương pháp khai thác hiện đại phát triển, Autunite từng là một trong những nguồn cung cấp uranium để sản xuất nhiên liệu hạt nhân và nghiên cứu khoa học. Ảnh: Pinterest. 5. Có cấu trúc dạng phiến mỏng dễ vỡ. Autunite kết tinh thành các lớp mỏng dạng phiến, giúp nó có vẻ ngoài óng ánh đặc biệt. Tuy nhiên, đặc điểm này cũng khiến nó dễ vỡ và khó bảo quản. Ảnh: Pinterest. 6. Dễ bị mất nước và thay đổi theo thời gian. Autunite có xu hướng mất nước khi tiếp xúc với không khí trong thời gian dài, dần chuyển thành một dạng khoáng vật khác gọi là meta-autunite. Do đó, các mẫu vật thường được bảo quản trong hộp kín. Ảnh: Pinterest. 7. Được tìm thấy ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các mỏ Autunite được tìm thấy ở nhiều nơi như Pháp, Mỹ, Nga, Bồ Đào Nha và Brazil. Mỗi khu vực có thể cung cấp những mẫu vật có sắc độ khác nhau. Ảnh: Pinterest. 8. Là khoáng vật hấp dẫn trong giới sưu tầm. Mặc dù có tính phóng xạ, Autunite vẫn là một trong những khoáng vật được giới sưu tầm yêu thích nhờ màu sắc rực rỡ và khả năng phát quang độc đáo. Tuy nhiên, những người sở hữu nó cần có biện pháp bảo quản an toàn. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Chuyên gia hoang mang phát hiện cổ vật khổng lồ 300.000 năm . Video do Báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện.